Hayata böyle tutundu

Elif’in elini tuttuğu İBB İtfaiyesinden Muammer Çelik, o anları sevinç gözyaşları içinde şöyle anlattı: Gittiğimde Elif, baza ve dolabın arasında sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.