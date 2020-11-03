Hayata böyle tutundu

İzmir’de depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında tükenen umutlar tazelendi. Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Günlerdir enkaz başında torunundan gelecek haberi bekleyen babaanne Gülhan Perinçek “Elif’e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu” diyerek sevincini paylaştı.
ÜMİDİMİZİ HİÇ KAYBETMEDİK
- Alkışlar ve gözyaşları ile enkazdan çıkarılan küçük Elif, ambulansa götürülünceye kadar kurtarma ekibindekilerin elini bırakmadı. Elif’in elini tuttuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, o an yaşadıklarını gözleri dolu dolu anlattı. Çelik, şunları kaydetti: “Biz sağlıkçılar ‘Eks’ diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik.”
ELİMİ HİÇ BIRAKMADI
- “Babası bana, ‘Her şeye hazırlıklı ve razıyım’ dedi. Ben de ona, ‘Allah’ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma’ şeklinde cevap verdim. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre bize tarif edilenin aksine ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu. Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı. O çocuk yaşamayı hak ediyor. Bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.”
BEKLEDİĞİMİZDEN İYİYDİ
- Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel ise Elif’e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldı. 65’inci saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını belirten Ünsel, şunları anlattı: “AFAD ekibi enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatler 07.54’ü gösteriyordu. Elif’e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi. Elif beklediğimizden daha iyi çıktı. Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi.”
ANNESİ VE ABLALARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
- Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek’ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek’in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek’in tedavileri devam ediyordu.