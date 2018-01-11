HayatMinik ellerden çıkan altın tezhipler
KÜLTÜR SANAT

Minik ellerden çıkan altın tezhipler

Tezhip Sanatına 12 yaşında gönül veren Sena Koparan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen miniklere sanatını öğreterek yeni sanatçılar yetiştiriyor. Koparan, bu sanatla "Kur'an-ı Kerim ve Allah kelamının kıymetini güzelleştirmek istiyorum" dedi.

Haber MerkeziIHA
Yaşları 9 ile 12 arasında değişen minikler tezhip öğreniyor.
IHA
Yaşları 9 ile 12 arasında değişen minikler tezhip öğreniyor.
Minik ellerin Maneviyatı yüksek olan Tezhip sanatına gönül vermişler.
IHA
Minik ellerin Maneviyatı yüksek olan Tezhip sanatına gönül vermişler.
Sena Koparan, miniklere sanatını öğretiyor.
IHA
Sena Koparan, miniklere sanatını öğretiyor.

Tezhip sanatına 12 yaşında gönül veren Sena Koparan, yaşları 9 ile 12 arasında değişen miniklere sanatını öğreterek yeni sanatçılar yetiştiriyor. Tezhip sanatının çocuklar üzerindeki katkısına değinen Koparan, ’’Bu sanatla beraber çocukların dikkatleri, hayata bakış açıları, zevkleri ve özellikle matematik zekaları çok fazla gelişiyor. Çünkü bu sanata geometri giriyor, desenler geometrik şekillerle tasarlanıyor’’ dedi.
Tezhip sanatına 12 yaşında gönül veren Sena Koparan, maneviyatı yüksek olan sanatını, yaşları 9 ile 12 arasında değişen miniklerle öğretiyor. Çocukların geleneksel Türk sanatını benimseyip öğrenmesini sağlayan Koparan, Tezhip sanatının çocuklar üzerindeki etkisini keşfederek öğrencilerinin zeka gelişimine katkıda bulunuyor. Tezhip sanatı eğitimi alan öğrenciler desen ve çizim denemeleriyle başladıkları çalışmalarını renklendirmeler ile tamamlayarak tablolarını hazırlıyor. Tezhip sanatını çocuklara sevdiren Koparan, öğrencilerinin bu sanat dalında başarılı olmalarını hedefliyor.


"Bu sanatla çocukların dikkatleri, hayata bakış açıları, zevkleri ve özellikle matematik zekaları çok fazla"


’’Bu sanatla çocukların matematik zekaları gelişiyor’’
İlk kez 12 yaşında Tezhip sanatıyla tanıştığını ifade eden tezhip sanatçısı Sena Koparan, ’’Benim en büyük amacım bu maneviyatı ve sanatı çocuklara göstermek. Ben de çok küçük yaşta bu sanata gönül vermiştim, şimdi onlar da buna gönül verdiler ve ben de onlara daha çok bağlandım. 3 yıldır birlikte çalışmalar yapıyoruz. Onlar 9 yaşındalar ve şimdi çocuklar daha aktifler, her şeyden haberdarlar. Benden daha küçük yaşta başladılar bu sanata ve ileride benden çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum çünkü hepsi çok yetenekli. Bu sanatla beraber çocukların dikkatleri, hayata bakış açıları, zevkleri ve özellikle matematik zekaları çok fazla gelişiyor. Çünkü bu sanata geometri giriyor, desenler geometrik şekillerle tasarlanıyor. Bu 3 senedir hep kendi derslerinde başarı gösterdiler hem de bu işte çok başarılılar’’ dedi.


"Kur'an-ı Kerim'in ve Allah kelamının kıymeti çok büyük"

  • ’’Bu sanatla Kur’an-ı Kerim ve Allah kelamının kıymetini güzelleştirmek istiyorum’’

Minik ellerin maneviyatı yüksek olan bu sanatı sevmiş olmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koparan, ’’Normalde bu işi sanat galerilerinde çocuklara hobi olarak gösteriyorlar. Ben bu işi gönülden seviyorum. Onlar da sevdiler ve biz buluştuk. Gerçek bir tezhip sanatçısı gibi yapıyorlar işlerini, desenleri algılamış durumdalar, 3-4 ay boyunca çizim çalışmaları yaparak bu noktaya geldiler. Benim hedefim bu yazıları en güzel şekilde göstermek. Çünkü bizim dinimizde Kur’an-ı Kerim’in ve Allah kelamının kıymeti çok büyük. Bu kıymeti daha da güzelleştirmek istiyorum. Sanatsal açıdan da hedeflerimiz var tabi ki’’ diye konuştu.
’’Büyük bir tezhip sanatçısı olmayı hedefliyorum’’

3 yıldır Tezhip sanatıyla ilgilenen 12 yaşındaki Zeynep Hasna Delibaş ise ’’Ben resim sanatımı geliştirmek istiyorum, yazıların kenarlarını süslemekten hoşlanıyorum ve bunu daha güzel göstermek istiyorum. Buraya gelmenin bu sanatla ilgilenmenin bana katkı sağladığını düşünüyorum. Büyük bir tezhip sanatçısı olmayı hedefliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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