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TRT'nin yeni dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ne zaman başlıyor?

TRT'nin yeni dizisi Kut'ül Amare'nin yayın saati belli oldu

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısının yeni dizisi 18 Ocak Perşembe günü başlıyor. "Mehmetçik Kut'ül Amare" adlı dizide, Kut'ül Amare zaferi anlatılacak.

Haber MerkeziYeni Şafak
TRT'nin yeni dizisi, Kut'ül Amare zaferini anlatacak.
TRT'nin yeni dizisi, Kut'ül Amare zaferini anlatacak.

TRT, Diriliş Ertuğrul'dan sonra yeni bir dönem dizisi yayınlıyor.

18 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de yayına başlayacak dizinin fragmanı da TRT'nin Twitter hesabından yayınlandı.

Kut'ül Amare zaferi...

Kut'ül Amare savaşı Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı adı altında kutlandı. Fakat Türkiye'nin NATO'ya girmesinden sonra Kut'ül Amare savaşı unutturulmaya çalışıldı. İngilizlerin yaptığı büyük baskı sonucu bu büyük zafer ders kitaplarından bile çıkartıldı. Peki Kut'ül Amare savaşı nedir? Kut'ül Amare savaşı 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zaferidir.

Neler olmuştu?

Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

Türk, Kürt, Arap aynı cephede

Yüksel, Kut'ül Amare Zaferi kutlamalarının 1951'den sonra kaldırılmasında Türkiye'nin NATO'ya girmesi, Bağdat Paktı ve Nuri Sait Paşa'nın olduğunu belirterek; “Nuri Sait Paşa karşı tarafta yer alıyordu ve o sırada Adnan Menderes ile arasında bağ oluştu.'' diye konuştu.

Yüksel, Kut Zaferi'nin kazanılmasında Türk askerinin yanı sıra Kürt ve Arap aşiretlerinin de önemli rolü olduğunu söyleyerek, “Kürtler Sarıkamış ve diğer cephelerde savaştılar, fakat Kut-ül Amare'de özellikle Kürt aşiretlerin önemli rolü oldu. Bir kısım Arap aşiretleri, hatta Şii Arap aşiretlerinin de. Önemli Şii aileleri Osmanlı'yla ortak hareket etti” dedi.

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