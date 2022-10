​MIX Festival sona erdi.

Zorlu PSM’nin “Çok sesli festival” mottosuyla 7-8 Ekim’de altıncı kez MIX Festival gerçekleştirildi. İki gün boyunca, elektronik, indie, rap ve dans müziğin en sevilen isimleri müzikseverlerle buluştu. MIX Festival presented by %100 Music’de bu yıl; Men I Trust, Ceza, Gülinler, Seda Erciyes & Tuğçe Şenoğul (DJ Set), The Away Days, Hedonutopia, The Ringo Jets, Second, Futuro Pelo, Can Güngör, Kit Sebastian, Thomas Guerlet, Bangoverz, KARDELEN, Geeva Flava, Bangoverz, Klor, Opus Kink, Gülşah Güray ve Hünkar sahne aldı.

