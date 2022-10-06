İrfani türküler: Halk Müzikleri Festivali başladı

Türkiye’nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, düzenlenen törenle ve İrfani Türküler konseriyle açıldı. Pandemi nedeniyle bir yıl ara verilen, bu yıl da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen festival, halk dansları ekiplerinin Şişhane Meydanı’ndan başlayıp AKM önüne dek süren coşkulu gösterileriyle başladı. Yavuz Bingöl’ün projesi olan İrfani Türküler grubu, verdikleri etkileyici konserle festivalin açılışına eşlik etti.

Saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz ve Yavuz Bingöl’den oluşan grup, Anadolu’nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirdi. Konserde söz alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, irfani türkülerden oluşan türküleri yorumladıklarını ifade ederek, “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfani türkülerin özel bir yeri var” dedi. İrfan kelimesinin Arapça ‘bilmek’ kökünden geldiğine işaret eden Kalın, “Buradaki bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. Bu

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türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder” açıklamasını yaptı. Açılış konuşmasını yapan festivalin sanat yönetmeni Yavuz Bingöl ise “Halk müziklerinin barışçıl ve zenginleştirici dilini bir festival ruhu içinde halkımızla buluşturuyoruz” dedi.

İNSANIN YERYÜZÜNDEKİ HİKÂYESİ

AKM Türk Telekom Opera Salonu’ndaki konseri müzikseverlerle birlikte Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da izledi. Konserde gruba, piyanoda Mete Artun, duduk ve mey ile Ertan Tekin ve perdesiz bağlamada Erdinç Aksaç eşlik etti. Konserde, “Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz”, “Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur”, “Yolcu” gibi türküler dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Geleneksel türküleri, özüne sadık kalarak yorumlayan İrfani Türküler, insanın yeryüzündeki hikayesini türkülerin dilinden gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

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Açılış etkinliğinde bağlama ve gitarlarıyla AKM Alt Fuaye’de türkü söyleyip müzikseverlerle sohbet eden Ardahanlı baba oğul Aşıklar Orhan ve İsrafil Üstündağ da atışmalarıyla gelenlere hoş anlar yaşattı.

SERGİ DE VAR ATÖLYE DE

İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali üç gün boyunca AKM, AKM Alt Fuaye alanı ve Galata Üniversitesi Şişhane Meydanı'nda halk müziklerine dair pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak. Dün akşam ünlü İspanyol sanatçı Buika’nın konserinin verildiği AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, bu akşam Saat 20.00’de Yavuz Bingöl’ün konseri var.

Festival kapsamında Anadolu’nun sözlü tarihi olan müzik enstrümanlarından oluşan sergi de AKM Alt Fuaye alanında gezilebilecek. Etnomüzikolog Feridun Obul tarafından hazırlanan “Bu Toprağın Sesleri” isimli sergide, Anadolu’dan dünyaya ses olmuş enstrümanların orijinalleri ve replikaları görülebilecek. Festivalde ayrıca ücretsiz üniversite konserleri, Aşıklar konseri, geleneksel enstrümanlar sergisi, geri dönüşümden yapılan enstrümanlar sergisi, Okay Temiz Ritim Atölyesi ve konseri ile bağlama yapım atölyesi de olacak.

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