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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Esir takasında beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye öncülüğünde gerçekleşen esir takasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takas için iki ülkenin liderleri ile sürekli görüştüğünü belirten Kalın, "Beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Esir takasında beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında konuya ilişkin detayları aktardı.

"Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi." diyen Kalın, görüşmelerin üç ay önce başladığını ifade etti.

"MİT ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

Kalın, "Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Esir takasında beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü
OYNAT 02:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Esir takasında beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye öncülüğünde gerçekleşen esir takasına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takas için iki ülkenin liderleri ile sürekli görüştüğünü belirten Kalın, 'Beş kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüz ile çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.' dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TÜRKİYE ŞANGHAY'A ÜYE OLUR MU?

Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir.

RUSYA'NIN KISMİ SEFERBERLİK KARARI

Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Rusya'nın yapmak istediği referandum kararını tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde.

ESİR TAKASINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye'nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi.

Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye'ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

TAHIL KORİDORUNDA PUTİN'İN İTİRAZI

Tahıl korodorunda Rusya'nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

TÜRK BANKALARINA YAPTIRIM TEHDİDİ

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye'de harcama yaptıkları bir kart. Diğer tursitler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

ŞAM'LA SİYASİ DİYALOG KURULACAK MI?

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir.

RUM KESİMİNE SİLAH AMBARGOSU KALKTI

Bu konudaki rahatsızlığımızı ilgili mercilere ilettik. ABD'nin Rum tarafını ödüllendirircesine ambargoyu kaldırması kabul edilebilir değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız bir adım atıldığında iki adım atar. 6-7 Ekim'de Prag'da bir görüşme olur mu bilmem. Yunan tarafının adımlarına bağlı. Şu an için Miçotakis'le planlanan bir görüşme yok.

İSRAİL'LE NORMALLEŞME ADIMLARI

Filistin konusunda değişen bir tavrımız yok. İki devletli çözümden yanayız. Hem Filistin devletinin kurulması hem de İsrail'in güvenliğinin korunması konusunda tavrımız devam ediyor. 15 yıl sonra bir İsrail Başbakanının iki devletli çözüm açıklamasını önemli buluyoruz.

Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
FOTOĞRAF 13
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 215 esirin takası gerçekleşti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Başkan Vladimir Zelenskiy net bir görev belirledi. Kahramanlarımızı eve geri getirmek. Sonuç, kahramanlarımız özgür\" dedi.
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Büyük bir mahkum takası olduğunu belirten Yermak, esir takasının birkaç aşamadan oluştuğunu ve farklı yerlerde gerçekleştiğini belirterek, “Rus esaretinden 215 kişiyi geri getirdik” dedi.
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Rus esaretinden kurtarılanlar arasında askerlerin, sınır muhafızların, polislerin, ulusal muhafızların, gümrük memurların ve sivillerin bulunduğunu aktaran Yermak, esirler arasında farklı rütbede askerlerin ve Azov Taburu’ndan askerlerin olduğunu ifade etti.
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Söz konusu esir takasının Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmanın sonucu olduğuna vurgu yapan Yermak, “Ruslar bize canlarıyla şantaj yapmak istediler ama bunu kimseye yapmalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
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Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezası ile karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçının da olduğunu aktaran Yermak, savaş esrilerinin geçtiğimiz nisan ayında özel bir operasyonla yakalanan Putin’in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedchuk ile takas edildiğini açıkladı.
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Yermak ayrıca, 5 Azov Taburu komutanı için 55 Rus savaş esirinin takas edildiğini aktararak, \"Zor bir süreçti. 215 kişiyi serbest bıraktık. Bu, Silahlı Kuvvetlerin ön cephedeki çabalarının sonuçları da dahil olmak üzere, önemli bir sonuçtur ”dedi.
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Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, “Muhafızlarımız evlerine gidiyor. Çünkü bizim için insanımızı geride bırakmamak sadece söz değil, bir kuraldır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecilere ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşide, Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir mübadelesinin, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğini söyledi.
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Esir mübadelesine imkan verdikleri için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu süreçte gayret gösteren bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi.
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Suudi Arabistan arabuluculuğunda 10 yabancı uyruklu savaşçı serbest bırakılmıştı
Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşırken esir düşen 5’i İngiliz toplam 10 savaş esiri, Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda serbest bırakılmıştı.
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Serbest bırakılan esirler uçakla Suudi Arabistan’a gönderilmişti. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın arabuluculuğunun ardından 10 savaş esirini serbest bıraktığı aktarılarak, “İlgili Suudi makamları onları Rusya’dan alıp Krallığa transfer etti ve kendi ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönmeleri için prosedürleri kolaylaştırıyor\" denilmişti.
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Serbest bırakılan grubun ABD, İngiliz, İsveç, Hırvat ve Fas vatandaşlarından oluştuğu ve aralarında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde çıkarıldıkları mahkemece idama mahkum edilen İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim de bulunuyor.
Dünyanın konuştuğu görüntüler: Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu 215 savaş esiri takas edildi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında esir düşen 215 esirin takasının yapıldığını duyurarak, “Bu, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kişisel anlaşmaların sonucudur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, esir takasını savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

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