Murat Ülker'in hayatı tüm dünyaya örnek oldu: Kriz zamanında liderliği anlattığı kitap Peter Lang tarafından basıldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yazdığı ‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’ (Kriz Zamanında Liderlik: Karmaşık Konulara Basit Açıklamalar) adlı kitabı, sosyal bilimler alanında dünyanın en önemli yayınevlerinden biri kabul edilen Peter Lang tarafından basıldı. 384 sayfalık kitap geçen hafta piyasaya çıktı.