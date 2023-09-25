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Murat Ülker'in hayatı tüm dünyaya örnek oldu: Kriz zamanında liderliği anlattığı kitap Peter Lang tarafından basıldı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in tüm dünyaya örnek olacak ‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’ (Kriz Zamanında Liderlik: Karmaşık Konulara Basit Açıklamalar) adlı kitabı piyasaya sürüldü. Ülker'in kriz zamanını anlattığı kitap, sosyal bilimler alanında dünyanın en önemli ve saygın akademik yayınevlerinden olan Peter Lang tarafından basıldı.

12:21 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in kitabı piyasaya sürüldü.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in kitabı piyasaya sürüldü.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yazdığı ‘Leadership in a Time of Crisis – Simple explanations of complex topics’ (Kriz Zamanında Liderlik: Karmaşık Konulara Basit Açıklamalar) adlı kitabı, sosyal bilimler alanında dünyanın en önemli yayınevlerinden biri kabul edilen Peter Lang tarafından basıldı. 384 sayfalık kitap geçen hafta piyasaya çıktı.


Yıldız Holding’in kısa sürede küresel bir şirkete dönüşmesi anlatılıyor

Murat Ülker’in daha önce Türkçede de yayınlanmış olan kitaplarından Ali Atıf Bir’in editörlüğünde hazırlanan kitap, Yıldız Holding’in görece kısa sürede küresel bir şirkete dönüşmesinin hikayesini anlatıyor.


Kitabı yayınlayan Peter Lang yayınevi 1970 yılında Almanya’nın Frankfurt kentinde kurulmuş. Bünyesinde hepsi de sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış 23 bilimsel dergiyi de bulunduran yayınevi, Amerika’daki uzantısıyla birlikte bu alanda dünyanın en saygın akademik yayınevlerinden biri kabul ediliyor.




#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#Leadership in a Time of Crisis
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