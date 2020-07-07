Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nden Ayasofya açıklaması: Cami olarak ibadete açılmalı Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması için çağrıda bulundu. İstişare kurulunun toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethin nişanesi olarak camiye çevrilip Cuma Namazı kıldırılan ve sonrasında cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2020, 10:00 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2020, 10:16 Yeni Şafak