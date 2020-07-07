Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nden Ayasofya açıklaması: Cami olarak ibadete açılmalı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Yüksek İstişare Kurulu, Ayasofya gündemi ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması gerektiği ifade edildi.
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yüksek İstişare Kurulu, 28.06.2020 Pazar günü olağan gündemini görüşmek üzere toplanmış, her zaman güncelliğini ve önemini koruyan Ayasofya'nın ibadete açılması konusu toplantıda müzakere edilen maddelerden biri olmuştur. Tarih, dini, milli, kültürel ve aktüel yönleriyle ele alınan Ayasofya konusunda, toplantı esnasında oluşan ortak kanaatin kamuoyu ile paylaşılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.
- UMAD Yüksek İstişare Kurulu ve UMAD Yönetim olarak bizleri - her türlü siyasi mülahazalardan uzak olarak - yetkili mercilerden, İstanbul'un Fethi'nin müteakip 29 Mayıs 1453 Cuma Günü Fatih Sultan Mehmed Han tarafından fethin nişanesi olarak camiye çevrilip Cuma Namazı kıldıran ve sonrasında cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılmasını, böylece ecdadın ve milletin hayır duasına mazhar olunmasını temenni ediyoruz."