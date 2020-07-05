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Gündem Ayasofya için flaş başvuru Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı
POLİTİKA

Ayasofya için flaş başvuru: Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı

İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışma yürüten Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK), Ayasofya’nın ibadete açılması için başvuru yapıldı. Başvuruda, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının din-vicdan hürriyeti ve egemenlik haklarına aykırı olduğu vurgulandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, “Ayasofya’nın müze olarak kalması insan haklarına aykırıdır” dedi. Arslan açıklamasında, “Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında ibadet kavramı, inancı doğrudan açıklamaya yönelik ayinler ve törenler ile bu tip eylemlerin bir parçasını oluşturan ibadet yerlerinin korunmasını ve inşa edilmesini de içerir. Dolayısıyla din ve inanç özgürlüğünü açıklama biçimi olarak ibadet etme ve ibadetlere ev sahipliği yapan ibadet mekanları devletin takdir yetkisini keyfi bir şekilde kullanmasıyla sınırlanamaz” değerlendirmesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması: Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Levent Camii temel atma törenine katıldı. Burada, Ayasofya'ın ibadete açılmasına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak, kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır” dedi.


  • Arslan tarafından yapılan açıklamada “Danıştay’ın kararı ne olursa olsun, bu ihlallerin tamamının düzeltilmesi insan haklarının korunup geliştirilmesi açısından önemli bir adım olacaktır” denildi.

Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır
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Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay'ın 2 Temmuz'daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya'nın 'müze olarak devam etmesi' yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: 'Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.'


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