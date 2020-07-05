Ayasofya için flaş başvuru: Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı
İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışma yürüten Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK), Ayasofya’nın ibadete açılması için başvuru yapıldı. Başvuruda, Ayasofya’nın müze olarak kalmasının din-vicdan hürriyeti ve egemenlik haklarına aykırı olduğu vurgulandı.
TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, “Ayasofya’nın müze olarak kalması insan haklarına aykırıdır” dedi. Arslan açıklamasında, “Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında ibadet kavramı, inancı doğrudan açıklamaya yönelik ayinler ve törenler ile bu tip eylemlerin bir parçasını oluşturan ibadet yerlerinin korunmasını ve inşa edilmesini de içerir. Dolayısıyla din ve inanç özgürlüğünü açıklama biçimi olarak ibadet etme ve ibadetlere ev sahipliği yapan ibadet mekanları devletin takdir yetkisini keyfi bir şekilde kullanmasıyla sınırlanamaz” değerlendirmesine yer verdi.