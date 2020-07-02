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Gündem Müslümanların 89 yıllık özlemi Türkiye Ayasofyayı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor
POLİTİKA

Danıştay’ın Ayasofya kararı ne oldu? Ayasofya ibadete açıldı mı?

Müslümanların 89 yıllık özlemi: Türkiye Ayasofya'yı zincirlerinden kurtaracak kararı bekliyor

Ayasofya için karar günü geldi. Danıştay 1934’te müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılıp açılmayacağına karar verecek. Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin merakla beklediği kararı yasa gereği bugün ya da takip eden 15 gün içerisinde açıklayabiliyor. Bugünkü duruşmada davayı açan “Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği”nin iddiaları dinlenecek. Danıştay, Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal ederse Ayasofya 89 yıl sonra yeniden cami olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Ayasofya’nın statüsü için karar günü geldi. Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün görülüyor. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Daire, yasa uyarınca kararı aynı gün açıklayabileceği gibi takip eden 15 gün içerisinde de açıklayabilecek.

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Ayasofya heyecanı: Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.

İPTAL EDERSE TEKRAR CAMİ OLACAK

Ayasofya

Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti. Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 89 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak. İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” deniliyor.

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Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu
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Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu

Ayasofya'nın tarihi
FOTOĞRAF 13
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Ayasofya da tarihi yarımada içindeki Sultanahmet’te yer alıyor.
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Topkapı Sarayı ile yürüme mesafesinde bulunmakta.
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15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapıt, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının da başyapıtları arasında yer alıyor…
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Aya sofya adı ise “kutsal bilgelik” ya da ilahî bilgelik” anlamına geliyor.
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Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa ettirilmiş.
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1453 yılında ise İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.
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*Ayasofya, mimari bakımdan, bazilika planı ile inşa edildi. (*Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan galerili veya galerisiz kiliselere bazilika adı veriliyor)
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Kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle de mimarlık tarihinde de önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
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1453’de kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörü ile Ayasofya’daki mozaiklerde yer alan insan figürleri tahrip edilmemiş.
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İçermeyenler ise olduğu gibi bırakılmış. Üstleri ince bir sıvayla kaplandığından; yüzyıllar boyunca mozaikler doğal ve yapay tahribattan da korunmuş.
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Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet veriyor.
Title
Ayasofya Camii, İstanbul’a gelen turistlerin mutlaka uğramaları gereken başlıca tarih mirasları arasında yer alıyor.
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Ayasofya da tıpkı Topkapı Sarayı gibi Sultanahmet Meydanı’na yakın bir yerde bulunuyor. Bu bölge Bizans devrinde Hipodrom olarak da bilinirdi. Osmanlı döneminde ise buraya At Meydanı denirdi. İstanbul’un en önemli abideleri Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı burada, Hipodromun çevresinde yer alıyor…
Ayasofya'nın tarihi
Dünyanın en önemli tarih miraslarından biridir Ayasofya. Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde tarihte hep önemli bir yere sahip olmuştur..

HUKUK MÜCADELESİNİ 2005’TE BAŞLATTI

Ayasofya

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için hukuk mücadelesini 2005’te başlattı. Davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, 31 Mart 2008’de Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verdi. Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 10 Aralık 2012’de dairenin kararını onadı. Davacının karar düzeltme talebi de Kurul tarafından 6 Nisan 2015’de reddedildi. Böylece Ayasofya’nın müze olarak kullanılmasına devam edildi. Ancak hukuk mücadelesini bırakmayan dernek 2016’da, Danıştay 10. Dairesi’ne yeni bir dava açtı. Söz konusu dava kapsamında Daire, Ayasofya’nın statüsüne ilişkin nihai kararını verecek.

Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
OYNAT 04:12
Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın
Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın' dedi. İstanbul'un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
OYNAT 00:41
Bakan Çavuşoğlu canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, ''Ayasofya kesinlikle uluslararası bir konu değildir. Ulusal egemenlik konusudur'' dedi. Çavuşoğlu, 1462 tarihli Fatih Vakfiyesine ait orijinal belgeyi de göstererek, 'Ayasofya'nın cami olarak tapusunun bu vakfa devredilmesini, tescil edilmesini gösteriyor. Bunun nesini tartışıyorsunuz?' diye konuştu.

AYM DE REDDETMİŞTİ

  • Dernek 2015’te de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, Ayasofya’nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi. 13 Eylül 2018’de kararını açıklayan AYM, başvuruyu, “incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez buldu.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
OYNAT 00:00
86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
OYNAT 00:00
Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.


Tüm Türkiye bu kararı bekliyor

Yeni Şafak tarihi karar öncesinde Siirt’ten Edirne’ye, Kars’tan Sivas’a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Danıştay’a “Ayasofya’yı aç esaret bitsin” çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor.

İşte vatandaşların Ayasofya yorumları:

  • *Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya’da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.
  • *Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars’tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah’ın izniyle.
  • *Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir.
  • *Ayasofya’da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah.
  • *İşte bu sebepten dolayı Ayasofya’nın açılması Türkiye’yi Türklerin yönettiğinin kanıtı olacak.
  • *Bizleri bu coğrafyadan silmek isteyenlere, bizleri Doğu Akdeniz’de tehdit edenlere Ayasofya’nın açılması güzel bir cevap olacaktır.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
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100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

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