Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Müzisyen Yücel Arzenden "İntifada" eseriyle İsrailin zulmüne meydan okuma çağrısı
AKTÜEL

Müzisyen Yücel Arzen'den "İntifada" eseriyle İsrail'in zulmüne meydan okuma çağrısı

Müzisyen Yücel Arzen, Filistinlilere destek olmak adına hazırladığı "İntifada" adlı eserini, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerinin beğenisine sundu. Esere ilişkin açıklamada bulunan Arzen, İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'in çok bilinen şarkısına İstanbul'dan ses verdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Müzisyen Yücel Arzenden İntifada eseriyle İsrailin zulmüne meydan okuma çağrısı
Arzen, şimdi Filistin için beraber şarkı söylemenin tam vakti olduğunu söyledi.

Müzisyen Yücel Arzen, Filistinlilere destek olmak adına hazırladığı "İntifada" adlı eserini, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerinin beğenisine sundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayan sanatçı, şarkıyı "İntifada, şimdi bütün dünyada" sözleriyle paylaştı.

Esere ilişkin açıklamada bulunan Arzen, İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'in çok bilinen şarkısına İstanbul'dan ses verdiğini söyledi.

Arzen, şarkının ona ihtiyacı olanın olduğunu belirterek, "Şimdi hiçbir aşağılık kompleksine kapılmadan, şarkıyı şarkımız bilip sesimizi dünyanın dört bir tarafından üstelik kendi dilimizde söylemeliyiz. Tıpkı Ayasofya için söylediğimiz şarkı gibi, Kırgızca, Boşnakça, Kürtçe, Svahili, Arap, Urduca... Şarkıyı büyüteceğiz! Çünkü acımız büyük. Dünyanın her yerinden haykıracağız! 'Dünyanın bütün mazlumları birleşin!' diyeceğiz. İntifada, şimdi büyün dünyada." dedi.

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABD'ye tepki
DÜNYA
Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABD'ye tepki

Meydan okuyalım zulme

Arzen, şimdi Filistin için beraber şarkı söylemenin tam vakti olduğunu dile getirerek, "Meydan okuyalım İsrail'e, zulme. Dünyanın bütün mazlumları birleşsin." çağrısında bulundu.

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Waters'in "Another Brick In The Wall" adlı eserinden uyarlanan şarkının sözlerinde "Özgür Filistin, sen özgürsen/Dağılır bulutlar eğer güneşsen/Sakın öldürme insanız biz/Birleşsin artık ellerimiz/ Hey Netanyahu hemen istifa/ İntifada şimdi bütün dünyada" ifadeleri yer alıyor.

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail’in saldırılarına hep birlikte karşı duruyoruz
DÜNYA
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail’in saldırılarına hep birlikte karşı duruyoruz

İki yüzlü New York Times: Filistinliler için 'öldü' İsrailliler için 'öldürüldü'
DÜNYA
İki yüzlü New York Times: Filistinliler için 'öldü' İsrailliler için 'öldürüldü'
Abone Ol Google News
Şehitliklerdehüzünlü bayram

Şehitliklerde
hüzünlü bayram

Okunan dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
Kapı kapı dolaşıpyardıma koşuyorlar

Kapı kapı dolaşıp
yardıma koşuyorlar

​Polis ekipleri vatandaş için alışverişe çıktı.
İki yüzlü New York Times: Filistinliler için öldü İsrailliler için öldürüldü

Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi.

Gabar'a<br>bayram ziyareti

Gabar'a
bayram ziyareti

​Bakan Soylu üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı.

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Ramazan Bayramı sevinci.
Konsolosluk<br>önünde aracını yaktı

Konsolosluk
önünde aracını yaktı

​"Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.