Müzisyen Yücel Arzen'den "İntifada" eseriyle İsrail'in zulmüne meydan okuma çağrısı

Dünyaca ünlü ressam Boubou Niang'dan Filistin'e destek mesajı

Filistin'de İsrail zulmü sürerken, dünyanın dört bir yanından da Filistin'e destekler devam ediyor.



Son olarak dünyaca ünlü ressam Boubou Niang saniyeler içinde çizdiği Filistin'e destek içeren tablosunu, resmi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.



Senegalli ressam, tuvalin arkasına geçerek bakmadan çizdiği resimde Filistinli bir kadını resmetti.



Daha önce boks eldivenleriyle ünlü boksör Floyd Myweather, dumbell ile Dwayne Johnson ve basketbol topuyla ABD'li basketbolcu LeBron James ve klozetle de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tablolarını yapan Niang, son olarak Filistin için tuvalin karşısına geçti.