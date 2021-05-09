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Dünya Ünlü rock grubu Pink Floydun solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABDye tepki
AVRUPA

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABD'ye tepki

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Yahudi yerleşimcilerin, Kudüs'te işgalci İsrail güçleri eşliğinde Filistinlileri zorla evlerinden çıkarmasına tepki gösterdi. İsrail'i "Apartheid (ırkçı) devlet" olarak niteleyen Waters, "Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" dedi. "İsrail'i her koşulda destekliyorum" diyen ABD Başkanı Biden'a da seslenen ünlü müzisyen, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştiride bulundu.

Haber Merkezi AA
Ünlü rock grubu Pink Floydun solistinden İsrail zulmüne ve destekçisi ABDye tepki
Roger Waters

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını eleştirdi.

"İSRAİL BİR APARTHEİD DEVLETTİR YAPILANLARA BAKIN"

Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulunan Waters, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlattı ve onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

"İNSANLARIN EVLERİNDE ÇIKARILMASINA DESTEK OLUYORSUNUZ"

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor" sözleriyle eleştirdi.

"BU YAKLAŞIM BENİ SİNİRLENDİRİYOR"

Ünlü İngiliz solist Waters, "Burası bizim. Ben sekülerim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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