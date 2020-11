Naci Görür kimdir, uzmanlık alanı nedir?

Yaşanan her deprem sonrası tahminleri doğru çıktığı için haber olan Naci Görür, yaptığı açıklamalar ile ülke gündeminde yer alıyor. Yer sarsıntıları sonrasında aranılan isimlerin başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu kişiler arasında yer alıyor.

Depremden konusunda uyarılarda bulunan ve dikkat çekici açıklamalar yapan Naci Görür, gerçekleşmesi olası depremleri tahmin etmesinden dolayı her deprem sonrası çok konuşulan bir isim.

Vatandaş da Naci Görür'ün kim olduğunu ve uzmanlık alanının ne olduğunu merak ediyor. Deprem uzmanı olan Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik.

Prof. Dr. Naci Görür kimdir?

Yer Bilimci, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maden Fakültesi'ni kazanan Profesör Dr. Naci Görür, lisansını İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Y. Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ'de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere'ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines'da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Profesör Dr. Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Naci Görür, Türkiye'nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı.

1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

