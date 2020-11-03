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Hayat Naci Görür kimdir, uzmanlık alanı nedir?
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Naci Görür kimdir, uzmanlık alanı nedir?

Naci Görür kimdir, uzmanlık alanı nedir?

Depremden konusunda uyarılarda bulunan ve dikkat çekici açıklamalar yapan Naci Görür, gerçekleşmesi olası depremleri tahmin etmesinden dolayı her deprem sonrası çok konuşulan bir isim. Ülke gündemine oturan açıklamalara imza atan Naci Görür, "Uyardık. Dikkate almadılar" sözleri ile her daim çok konuşulan bir isim. Hal böyle olunca Naci Görür, vatandaşların merak konusu oldu. Naci Görür kimdir? Prof. Dr. Naci Görü hayatı ve biyografisi haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem uzmanı olan Prof. Dr. Naci Görür
Deprem uzmanı olan Prof. Dr. Naci Görür

Yaşanan her deprem sonrası tahminleri doğru çıktığı için haber olan Naci Görür, yaptığı açıklamalar ile ülke gündeminde yer alıyor. Yer sarsıntıları sonrasında aranılan isimlerin başında gelen Prof. Dr. Naci Görür, son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu kişiler arasında yer alıyor.

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Prof. Dr. Görür Malatya fayı konusunda uyarmıştı

Depremden konusunda uyarılarda bulunan ve dikkat çekici açıklamalar yapan Naci Görür, gerçekleşmesi olası depremleri tahmin etmesinden dolayı her deprem sonrası çok konuşulan bir isim.

Vatandaş da Naci Görür'ün kim olduğunu ve uzmanlık alanının ne olduğunu merak ediyor. Deprem uzmanı olan Prof. Dr. Naci Görür'ün hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik.

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Prof. Dr. Naci Görür kimdir?

Yer Bilimci, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Prof. Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maden Fakültesi'ni kazanan Profesör Dr. Naci Görür, lisansını İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Y. Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ'de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere'ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines'da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Marmara depremi 7'den büyük olacak
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Marmara depremi 7'den büyük olacak

Profesör Dr. Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olan Naci Görür, Türkiye'nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı.

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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi

1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

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