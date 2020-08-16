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Hayat Namazın içindeki ve dışındaki farzları nelerdir?
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​Namazın içindeki ve dışındaki farzları nelerdir?

Namazın içindeki ve dışındaki farzları nelerdir?

Namaz farzları 12'dir. Namazın farzları içinde ve dışındaki farzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Peki namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir? İşte Diyanet ilmihalinde yer alan bilgilere göre namazın şartları ve rükünları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir? sorusunun yanıtı haberimizde. Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve namazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için “namazın şartları” (şurûtü's-salât) olarak adlandırılır.

Namazın içindeki farzlar ise, na-mazın varlığı ve tasavvuru kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar namazın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rükünleri” (erkânü's-salât) adını alır. Bunlar namazı oluşturan unsurlardır. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz.

Namaz nasıl kılınır?
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Namaz nasıl kılınır?

Buna göre;

  • a) Namazın Şartları
  • 1. Hadesten tahâret
  • 2. Necâsetten tahâret
  • 3. Setr-i avret
  • 4. İstikbâl-i kıble
  • 5. Vakit
  • 6. Niyet
  • b) Namazın Rükünleri
  • 1. İftitah tekbiri
  • 2. Kıyam
  • 3. Kıraat
  • 4. Rükû
  • 5. Secde
  • 6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır
  • Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta‘dîl-i erkân Ebû Yûsuf'a ve Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun‘ih) Ebû Hanîfe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

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