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Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Öğle namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır? Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir akli olgunluk düzeyine gelmiş her Müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Öğle namazı nasıl kılınır, öğle namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusunun cevabı da namaza yeni başlayanlar tarafından merak ediliyor. Haberimizde adım adım öğle namazı kılınışını bulabilirsiniz.

15:06 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:07 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğle namazının kılınışını haberimizde bulabilirsiniz.

Öğle namazının kılınışını haberimizde bulabilirsiniz.

Öğle
, öğle namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusu namaza yeni başlayanlar tarafından büyük merak konusu oluyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihale göre cevabını bulabilirsiniz. Peki
öğle namazı nasıl kılınır, öğle namazı kaç rekat, kaçı sünnet kaçı farzdır?
Öğle namazı kılınışı

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet.

Öğle namazı nasıl kılınır?

4 Rekat ilk sünnetin kılınışı

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
  • Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.
  • Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
  • Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.
  • Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"
Allahü Ekber
" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"
Allahü Ekber
" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"
Ka'de-i ahîre
" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "
Ettahiyyâtü
" okunur,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

"Ettahiyyâtü" okunur,
"Allahümme Salli" okunur,
"Allahümme Barik" okunur,
"Rabbena Atina" okunur,
"Rabbena Firli" okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Öğle namazının 4 rekat farzının kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

Öğle namazı farzı
1. Rekat
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

2 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

3 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

2 Rekat son sünnete başlarken

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya",
1. Rekat
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.


Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?
Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? sorularının cevabı da merak ediliyor. Peki cuma namazı kaç rekattır, kaçı sünnet kaçı farzdır? Nasıl niyet edilir? Hangi dualar okunur?Cuma namazı nasıl kılınır? İşte cevabı...

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar



#Öğle namazı
#Diyanet
#Namaz
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