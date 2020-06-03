Nihayet dergiden haziran sayısında dikkat çeken kapak: Modern kültler ya da yeni dini hareketler ne vadediyor? Kim, niçin katılıyor?

Sahte dinler ve maneviyatçı yollar yeni bir vaka değil. Dinler tarihi, peygamberlerin olduğu kadar, yalancı peygamberlerin de tarihi. Ama özellikle son yüzyılda, birbirine benzeyen, aşağı yukarı muayyen bir taslağa sadık kalarak zuhur eden bazı dini oluşumlar var. “New Age Dinleri” ya da “Yeni Dini Hareketler” olarak anılan bu yapılar, tarihte olanlardan farklı olarak yeni bir vaka. Batıda ortaya çıkan ya da Doğu kökenli olsa bile yine Batıya uygunluğu hesaba katarak ve hemen her zaman Batıya göç ederek serpilen bu dinî hareketlerin ülkemizde de ciddiye alınmayı gerektiren bir varlıkları oluştu. Nihayet bu sayısında New Age dinleri yani Yeni Dinî Hareketler’i masaya yatırıyor.

Dosya, Yeni Dinî Hareketler üzerine önemli çalışmaları olan Doç. Dr. Süleyman Turan’la yapılmış bir söyleşi ile açılıyor. Kübra K. Yaşar ve Merve Akbaş’a konuşan Turan, “Materyalist Hayat Yeni Dinlere Kapı Açıyor” diyor.

Özlem Uluç Küçükcan ise “Hegemonyaya Başkaldırı - Yeni Dinî Hareketler” başlığıyla bu oluşumları ve yapısal özelliklerini okura aktarıyor.

New Age dinlerinde sıklıkla göze çarpan şiddet sorununu ise Dr. Emine Battal kaleme aldı: “İşkence, İstismar ve Ölüm Anlatıları - Yeni Dinî Hareketler’de Şiddet”

Bu tür yapıların ve takipçilerinin psikolojik durumunu ise din psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçit ele aldı. Kızılgeçit yazısında, Yeni Dinî Hareketler’e katılımın nedenlerini irdeliyor.

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Zeynep Özel de “Ya Peşinde Olduğun Bir Hüdhüd Değilse?” başlıklı yazısıyla Yeni Dinî Hareketler’in samimiyet ve gerçekliğindeki şüphelere değindi.

Nihayet dergiden haziran sayısı

Ümit Aksoy insan ve mana arasındaki ilişkiye odaklanan bir yazı ile dosyaya katkı sağlıyor: “Bütün Bu Olanların Bir Anlamı Olmalı: Yeni Dinsel Hareketlerin Mana İle İmtihanı”

Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.

Mustafa Özel, “Kötülükle, Savaşta Şiir ve Roman”

Cihan Aktaş, “Halilürrahman Gölü, Ezelden Mektep” yazılarıyla okurla buluşuyor.

Necati Tonga edebiyat tarihi için önemli tespitlerde bulunarak Sait Faik Abasıyanık’ın daha önce derlenmemiş ilk şiirlerini okurla paylaştı.

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sını Ömer Yalçınova kaleme aldı.

Serdar Aslan, Goethe’nin Kur’ana duyduğu ilgiyi yazdı: “Goethe’nin Kur’an Okumaları”

Ümit Gökçe İşli, bir nevi dijital lonca olan Sahaf Kollektifi hareketini Abdullah Uğur’a anlattı. Aybala Hilâl Yüksel son günlerin popülerleşen dizisi Alef’in yönetmeni Emin Alper’le konuştu.

Ayrıca, Fatih Muhammed Atasever “Linç Culti” başlıklı yazısıyla sosyal medya linçlerini, Mehmet Kökrek, “İmparatorluk Gurubunda Parlayan Güneş”i Hüseyin Safiye Elbi”yi, Halil Solak pandemi döneminde kapalı kalan İSAM’a dair anılarını anlatırken, Ahmet Fatih Andı ise “Fareler (Köpekler) ve İnsanlar” başlığı altında üç ayrı filmi irdeleyerek okura bir sinema analizi sundu.

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