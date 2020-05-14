Nihayet dergiden korumamız gereken doğaya İslami bakış

Yaşadığımız salgından alınacak derslerden biri, tabiatla insanın kavgasının feci sonuçlar doğurabildiğini öğrenmek oldu. Korumamız gereken bir nimet olduğunu unuttuğumuz doğayla köle-efendi ilişkisi kurduğumuz ortada. Nihayet bu sayısında, çevre meselesi ve tartışmaları karşısında İslam düşünce ve ilim birikiminin ne söylediğine ve söyleyebileceğine odaklanıyor.

'Karşısında Değil Tabiatın Yanında Yer Almak' kapak konusuyla raflardaki yerini alan nihayet dergiden çıkartılacak çok ders var. Zengin dop dolu içeriğiyle Nihayet'te bu ay ufkumuzu özel röportaj ve yazılarla açacağız.

Kur’an perspektifinin çevre etiğini ve iklim krizinin sonuçları

Uzun yıllardan bu yana çevre ahlakı üzerine çalışan, İslam İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu hazırlayan isimlerden Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Kübra K. Yaşar ve Merve Akbaş’a verdiği röportajda “Kur’an perspektifinin çevre etiğini ve iklim krizinin sonuçlarını” masaya yatırdı.

İngiltere merkezli Ekoloji ve Çevre Bilimleri İslami Vakfı’nın kurucusu Fazlun Khalid, “Virüs Yönetimi” başlıklı yazısıyla, Covid-19 salgını sonrasında tabiatın geçirdiği dönüşümü anlattı.

Merve Yiğit, insan ve tabiat arasındaki hususi ilişkiye odaklanan bir yazı kaleme aldı: “Dünyada Yaşadığımıza Emin miyiz?”

Kübra K. Yaşar, Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman ile evsel atıklarımızı nasıl azaltabileceğimizi ve belediyelerin atık yönetimini konuştu.

Merve Akbaş ise “Kuş Sesleri ve Ateş Böcekleriyle Doğayı Koruma Kılavuzu” başlığı altında günlük yaşamın koşuşturmacası içinde tabiatı fark edebilmenin önemine dikkat çekti.

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“Bir Bağ Var Çevreyle Anadolu’da, Biliyorum!” başlıklı yazısıyla Kübra K. Yaşar, bir Anadolu evinde yüzlerce yıldan bu yana devam eden çevreci bakış açısını kendi anılarından yola çıkarak anlattı.

Ümit Aksoy da çarpıcı bir soru ile meseleyi farklı boyutlara taşıdı ve Martin Heidegger’in kulübesinden yola çıkarak “Boşlukta Hayat Var” dedi.

Nihayet’in serbest sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.

Kemal Sayar, “Bu da Geçer” diyerek okurlarına kaygı ve korkunun da öğretici olabileceğini anlattı.

Mustafa Özel ise “Salgın Karşısında Roman, Bilim ve Din” konusunu sorguladı.

Merve Akbaş, dijital sanatın Covid-19’dan nasıl etkileneceğini Bager Akbay’la konuştu.

Cihan Aktaş, “Sofa Buluşması, Avlu Oyunu ve Kamusallık” başlığı ile evin dönüşümüne dikkat çekerken, Cihad Meriç bahçeli müstakil bir evin sağlayacağı imkânları irdeledi.

Ayten Altıntaş, Merve Akbaş’a verdiği röportajında Osmanlı hekimlerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendiren önerilerine dikkat çekti.

Ömer Faruk Yeni Mevlid-i Şerif’in İngilizceye tercümesinin hikâyesini kaleme aldı.

Necati Tonga ise Ahmet Hâşim’in Ali Naci Karacan’a yazdığı, kitaplara girmemiş mektubunu Nihayet okuruyla paylaştı.

Abdullah Uğur da Osmanlı’nın kimlik ve toplumunu inşa eden bir eseri olan Envârü’l Âşıkîn’i Kübra K. Yaşar’a anlattı.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bünyesinde düzenlenen Soyoloji Günleri’nin kitaplaşan çalışması Sinema ve Toplum’u Havva Rabia Altundal kaleme aldı.

Sadık Şanlı, seyirlik dizi önerilerinde bulunurken, Aybala Hilâl Yüksel film festivallerinin bu yıl evimize geleceğini müjdelediği yazısıyla dergi sayfalarında yerini aldı.

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FOTOĞRAF 8 Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da hayatımızın bir parçası haline geldi. Kısıtlamaların olmadığı günlerde trafik yoğunluğunun haftadan haftaya arttığı gözlemlenirken, Yandex Navigasyon bu dönemle ilgili bir analiz hazırladı. Yandex, 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sadece hafta içi ve sokağa çıkma yasağı olmayan günleri dikkate alarak 15.00-22.00 saatleri arasında meydana gelen trafik derecelerini ve trafiğin zirveye ulaştığı noktaları inceledi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarının hemen ardından, 4 Mayıs ve 11 Mayıs Pazartesi günlerinde İstanbul’un akşam trafiği yoğunluğu, 1’den 10’a kadar numaralandırılan derecelendirme sistemine göre 6 dereceyi buldu. Yandex Navigasyon’un analizine göre İstanbul’un trafik yoğunluğundaki artış, mayıs ayında da devam ediyor. Nisan ayında akşam saatlerinde trafik yoğunluğu maksimum 5 derece seviyesindeyken, mayıs ayında 6 dereceye kadar çıktığı günler oldu. Her iki ayda da cuma ve pazartesi günleri trafik yoğunluğunun en belirgin arttığı günler olarak kayda geçti. Genel ortalamaya bakıldığında da trafik derecesi bakımından nisan ayı ortalaması 2.8 seviyesindeyken, mayıs ayı ortalaması şu ana dek 4.7 seviyesine ulaştı. Yandex Navigasyon'dan dikkat çeken trafiğini analizi: İstanbul’da özellikle akşam saatlerinde yoğunluk artıyor Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, Covid-19 pandemisi döneminde İstanbul'da meydana gelen trafik hareketlerini farklı bir açıdan inceledi. 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasaklarının dışında kalan hafta içi günleri dikkate alan Yandex Navigasyon, yoğun akşam saatlerinin trafik derecelerini ortaya çıkardı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 COVID-19 salgını, nedeniyle birçok şirket uzaktan çalışma sistemine geçmişti. 2 ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki kitlesel bir uzaktan çalışma deneyiminin ardından çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, özellikle tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirterek ofise dönerken geçişi daha pürüzsüz hale getirmek için göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımını sıralıyor. 1. Her cihaza virüslüymüş gibi yaklaşın. Haftalarca süren uzaktan çalışmanın yol açabileceği dijital karmaşayı temizlemek, çalışanlar ofise dönmeye başladığında oldukça önemli bir öncelik olacaktır. İş ile alakalı olmayan yazılımlar, video konferans yazılımları, oyunlar ve diğer indirilen dosyalar risk yaratabilir. Bu nedenle hem bilgisayarlardaki riskleri azaltmak hem de depolama alanı açmak için tüm cihazların genel bir virüs taramasından geçmesi ve gereksiz yazılım ve dosyalardan temizlenmesi gerekiyor. 2. Tüm parolaları sıfırlayın. Çalışanlarınız büyük olasılıkla evdeyken yeni hizmetlerde veya cihazlarda sürekli aynı parolaları kullanmış ve muhtemelen erişim kimlik bilgileriyle ilgili güvenli olmayan alışkanlıkları tekrarlamışlardır. Bununla birlikte parolalarını bu süreçte aileleriyle veya arkadaşlarıyla paylaşmaları da mümkündür. Kritik sistemlere, uygulamalara ve verilere erişim için tüm parolaları ve kimlik bilgilerini sıfırladığınızdan ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın aktif olduğundan emin olun. 3. Kişisel cihazların ofisteki kurumsal ağa bağlanmasını sınırlandırın. Evden çalışmaya geçen bazı şirketlerin uzaktan çalışmak için yeterli ekipmana sahip olmamaları ya da sadece kişisel tercihler nedeniyle bazı çalışanlar kendi dizüstü bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda, bu dizüstü bilgisayarları ofise döndüklerinde yanlarında getirmeleri, kurumsal ağa bağlanmaları ve evde yaptıkları gibi çalışmaya devam etmeleri muhtemeldir. Bu cihazları kapsayan bir uç nokta koruma çözümü kullanılmadıysa, bu cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Buradaki en iyi yaklaşım, bu cihazların şirket ağına geri dönmesine izin vermemektir. 4. İşletim sistemini ve yazılımları güncelleyin. Güncel olmayan işletim sistemleri veri ihlallerini kolaylaştırabilir. Uzaktan çalışırken bazı çalışanlar güncellemeleri göz ardı etmiş veya süresiz olarak yeniden planlamış olabilir. Ayrıca, şirket içinde bırakılan bazı bilgisayarlar ve sunucular bu süre boyunca kapatılmış olabilir. Ofise dönüşte mevcut tüm yazılım yamalarını ve güncellemeleri kurmak önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede ofise dönen tüm cihazlarda tüm yazılımların yamalı olduğundan emin olun. 5. Kullanılan USB ve taşınabilir hard disklere dikkat edin. Evden çalışan birçok çalışan bu süreçteki tüm çalışmalarını ofise taşımak isteyecektir. Ancak kişisel depolama cihazlarının şirket ortamında yasaklanması ve şirket bilgisayarlarına ve ağlarına bağlanmasına izin verilmemesi gerekir. Yetkisiz USB ve diğer çevresel aygıtları engellemek için cihaz kontrolünü zorunlu kılmanız gerekir. 6. EDR çözümünüzün güncel olduğundan ve çalıştığından emin olun. EDR, açılımı Endpoint Detection and Response olan ve siber tehditleri sürekli izleyerek bunlara yanıt veren bir siber teknolojidir. Güncellenmiş bir EDR çözümü, dizüstü bilgisayarları evde güvenceye almak için çok önemliydi ve elbette çalışma ortamındaki tüm cihazları güvence altına almak için çok önemlidir. Bazı çalışanların cihazlarında belirli eylemleri gerçekleştirmek için güvenlik yazılımını devre dışı bırakması gerekmiş olabilir. Tüm uç noktalarınızın etkin ve güncel bir EDR çözümüne sahip olduğundan emin olun. 7. Yeni çalışanları siber güvenlik konusunda eğitin. Bazı şirketler COVID-19 salgını sırasında yeni çalışanlara ihtiyaç duydu ve onları uzaktan işe aldı. Bu çalışanlar ofise taşınma konusunda benzersiz bir deneyime sahip olacaklar. Bu nedenle mevcut siber güvenlik politikanıza uymaları için eğitimden geçirmeyi unutmayın. Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı: Evden ofise geçecek şirketler için 7 güvenlik adımı İki ay boyunca evden çalıştıktan sonra yeni normale geçişle birlikte bazı şirketler birkaç hafta içerisinde ofislerine dönmeye başlayacaklar. Peki çalışanlar ve şirketler ofise dönmeye hazır mı? Tüm cihazlara virüs bulaşmış gibi yaklaşılması gerektiğini belirten uzmanlar, ofise dönerken göz önünde bulundurulması gereken siber güvenlik adımlarını sıralıyor.

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