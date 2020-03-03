Nihayet dergiden çok konuşulacak bir sayı: Cinsiyetsiz toplum tehdidi

İşlediği farklı içerikler, özel röportajlar, toplumsal gerçekler ile okurunda derin izler bırak Nihayet, Mart sayısında da çok konuşulacak bir konuyu ele aldı. 'Kadın - Erkek - ? Cinsiyetsiz Toplum Tehdidi' kapak konusuyla raflardaki yerini alan Nihayet, kadın ve erkek olmanın, vazgeçilebilir rollerden ibaret olduğu söylemlerinin tahlilini yapıyor.

Cinsiyetsiz kimlikler kendi tahakkümünü üretiyor

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Mehmet Emin Balcı, Kübra Kuruali Yaşar ve Merve Akbaş’a verdiği söyleşisinde, “Cinsiyetsiz kimlikler kendi tahakkümünü üretiyor” diyerek toplumsal cinsiyet kavramlarının bizi cinsiyetsiz bir dünyaya götürüp, götürmediğini açıklıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin ise “İnsan Sonrası Dönemde Cinsiyet, Beden, Varlık” başlıklı yazısında Marina Abramoviç ve Orlan gibi sanatçıların performanslarından yola çıkarak cinsiyetsizliği masaya yatırıyor.

Ümit Aksoy’un yazısının başlığı ise “Bir Mutsuzluk Öyküsü: Feminizmin Hadım Ettiği Erkekler ve Kadınlar.”

Çocuklar üzerindeki toplum mühendisliği

Abdülhakim Murad da İngilizce’den çevrilen “Toplumsal Cinsiyet Meseleleri ve İslam” isimli yazısında farklı örneklemleri bir araya getiriyor. Yazıda İsrail’deki Kibbutz’ların çocuklar üzerindeki toplum mühendisliği çalışmalarını ve bunların sonuçlarını ele alıyor.

Beyza Karakaya Kore dizilerinden çizgi filmlere cinsiyetsizliği temsil eden örnekleri ele alan “Popüler Kültürde Cinsiyetsizlik “Akımı” başlıklı yazısıyla derginin sayfalarda yerini alıyor.

HAYAT K-Pop şarkıcıları fuhuş ve uyuşturucu skandalına karıştı

REKLAM

Nihayet derginin Mart sayısı, raflardaki yerini aldı

Nihayet’in dosya dışında kalan serbest sayfalarında sizleri önemli yazılar bekliyor:

Cihan Aktaş Afrika’da geçen bir yaz mevsimini “Douala’da Bir Yaz” başlıklı yazısıyla anlattı.

Afrika’da geçen bir yaz mevsimini “Douala’da Bir Yaz” başlıklı yazısıyla anlattı. Kemal Sayar “Kuşku Çağında Güven” konusunu masaya yatırdı.

“Kuşku Çağında Güven” konusunu masaya yatırdı. Mustafa Özel de Romancılar ve Paranın Felsefesi başlıklı yazısıyla para ve romanı yeniden yan yana getirdi.

de Romancılar ve Paranın Felsefesi başlıklı yazısıyla para ve romanı yeniden yan yana getirdi. Tılsımlı kitapların tarihteki yerini Halil Solak güncel örneklerle beraber anlattı: “Tılsımlı Kitaplara Dair Bir Güftuğu.”

güncel örneklerle beraber anlattı: “Tılsımlı Kitaplara Dair Bir Güftuğu.” Özgen Felek ABD’de ilk kez sahnelenen Hüsn ü Aşk’ın hikâyesini kaleme aldı.

ABD’de ilk kez sahnelenen Hüsn ü Aşk’ın hikâyesini kaleme aldı. Dilârâ Yabul İşleyen de İbnü’l- Arabi’nin şiirlerini resmeden hattat Hassan Massoudy’in çalışmalarını dergi sayfalarına taşıdı.

de İbnü’l- Arabi’nin şiirlerini resmeden hattat Hassan Massoudy’in çalışmalarını dergi sayfalarına taşıdı. Ömer Yalçınova ise Kafka’nın K.’sı üzerine bir deneme kaleme alarak dünyaca ünlü edebiyatçıyı farklı açılarla anlattı.

HAYAT K-Pop özentiliği ailelerin başına bela: Özellikle imam hatip liseler hedefte evlenmek istemeyen de var intihara sürüklenen de!