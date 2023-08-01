O'Connor'ın ölümünde siyonist şüphe: İsrail'in ırkçı bakanına yazdığı mektup ortaya çıktı

Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve Müslüman odluktan sonra Şüheda Davitt ismini alan dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı 56 yaşında vefat etti. Şüheda Davitt'in vefat haberini ise, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleriyle ailesi duyurdu. Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." demişti.