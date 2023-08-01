O'Connor'ın ölümünde siyonist şüphe: İsrail'in ırkçı bakanına yazdığı mektup ortaya çıktı

Sinead O'Connor - Itamar Ben Gvir.
Müslüman olduktan sonra "Şüheda Davitt"adını alan ve Filistin halkına verdiği destekle tanınan Sinead O'Connor, 1997'de Küdüs'te "Barış ve Birlikte Yaşama" konseri düzenlemek istedi.
Irkçı lider tarafından hedef alındı
Günümüzde İsrail Güvenlik Bakanı olarak Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortaklığını yürüten Itamar Ben Gvir, o dönem ırkçı lider olarak Sinead O'Connor'ı hedef aldı.
Sinead O'Connor'ı ve Müslümanları hedef gösteren Itamar Ben Gvir sebebiyle, İrlandalı şarkıcı birçok ölüm tehdidi aldı.
Bir mektup kaleme alan O'Connor, Itamar Ben Gvir'e ölüm tehditleri aldığını ve konseri iptal ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:
- "Allah, çocuklara korkuyu ve dehşeti yaşatanları ödüllendirmez. Sen sadece kendi ruhunu aşağı çekmeyi başardın. Tebrik ederim."
O mektup, Associated Press tarafından ortaya çıkarıldı.
O'Connor, Yahudi etkisinin belirgin olduğu müzik dünyasının en prestijli ödülü olarak gösterilen Grammy'i de reddederek ödülü almamıştı.