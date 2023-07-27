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Hayat

Müslüman olup Şüheda Davitt ismini almıştı: İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor vefat etti

Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve Müslüman odluktan sonra Şüheda Davitt ismini alan dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı 56 yaşında vefat etti. Şüheda Davitt'in vefat haberini ise, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadeleriyle ailesi duyurdu. Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurmuş ve yaptığı açıklamada, "Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." demişti.

00:19 . 27/07/2023 Perşembe
AA
Müslüman olduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan Sinead O'Connor hayatını kaybetti.

Müslüman olduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan Sinead O'Connor hayatını kaybetti.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

"Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor"

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.



#Şüheda Davitt
#Sinead O'Connor
#Hayatını Kaybetti
#İrlandalı Şarkıcı
#Nothing Compares 2 U
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