Ömür Akkor'dan Emine Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Balıkesir Gastronomi Festivali ile başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

'TARİHİ GEÇMİŞİ VAR'

Emine Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, “Türk mutfağı şöhretini belli başlı birkaç yemeğimiz oluşturuyor. Halbuki Türk mutfağının sınırları çok geniş. Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmiş ve farklı medeniyetlerden damıtılmış bir özden bahsediyoruz” dedi.

ERDOĞAN'A HEDİYE ETTİ

Türk Mutfağı haftası kapsamında şef ve yazar Ömür Akkor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ketebe yayınlarından yayınlanan “Balıkesir Gastronomi Atlası” kitabını hediye etti. Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, Akkor'a teşekkür etti.

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BALIKESİR GASTRONOMİSİ TEK ATLASTA





Son yıllarda yılın her mevsiminde köy köy, ilçe ilçe Balıkesir’i gezen Ömür Akkor, şehrin gezi rotalarını ve lezzet duraklarını harita ve çizimlerle ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’nda anlattı. Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor; yeme içme kültürünün, tarihin, görülmesi gereken yerlerin izini sürdü.

HAYAT Türk mutfağı dünyaya şifa olsun: Mutfağın kapısı medeniyete açılır

Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını yolculuğa çıkaracak kitap; Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürü gözler önüne seriliyor.

TÜRKİYE'NİN LEZZET ATLASI KETEBE'DEN ÇIKTI

Ünlü şefin geçen yıl yine Ketebe Yayınları tarafından çıkan 'Türkiye Gastronomi Atlası' büyük beğeni toplamıştı. Akkor, 25 yılda oluşan gezi rotaları ve lezzet noktalarını harita ve çizimlerle bu kitapta bir araya getirmişti. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap seyahat etmeyi sevenleri ve lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarırken, Akkor, “Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir, bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım” demişti.

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