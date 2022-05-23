Hayat Ömür Akkordan Emine Erdoğana anlamlı hediye
AKTÜEL

Ömür Akkor'dan Emine Erdoğan'a anlamlı hediye

Türk Mutfağı Haftası kapsamında şef ve yazar Ömür Akkor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ketebe Yayınları'ndan çıkan “Balıkesir Gastronomi Atlası” kitabını hediye etti. Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, Akkor'a teşekkür etti. Ünlü şefin geçen yıl yine Ketebe Yayınları tarafından basılan 'Türkiye Gastronomi Atlası' kitabı büyük beğeni toplamış, Akkor'un 25 yılda oluşan gezi rotaları ve lezzet noktaları, harita ve çizimlerle okuyuculara sunulmuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömür Akkordan Emine Erdoğana anlamlı hediye
Akkor, Emine Erdoğan'a Ketebe yayınlarından yayınlanan “Balıkesir Gastronomi Atlası” kitabını hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Balıkesir Gastronomi Festivali ile başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

'TARİHİ GEÇMİŞİ VAR'

Emine Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, “Türk mutfağı şöhretini belli başlı birkaç yemeğimiz oluşturuyor. Halbuki Türk mutfağının sınırları çok geniş. Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmiş ve farklı medeniyetlerden damıtılmış bir özden bahsediyoruz” dedi.

ERDOĞAN'A HEDİYE ETTİ

Türk Mutfağı haftası kapsamında şef ve yazar Ömür Akkor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Ketebe yayınlarından yayınlanan “Balıkesir Gastronomi Atlası” kitabını hediye etti. Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, Akkor'a teşekkür etti.

BALIKESİR GASTRONOMİSİ TEK ATLASTA


Son yıllarda yılın her mevsiminde köy köy, ilçe ilçe Balıkesir’i gezen Ömür Akkor, şehrin gezi rotalarını ve lezzet duraklarını harita ve çizimlerle ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’nda anlattı. Edremit’ten Susurluk’a, Bigadiç’ten Ayvalık’a, Dursunbey’den Manyas’a karış karış Balıkesir’i işlediği atlasta Akkor; yeme içme kültürünün, tarihin, görülmesi gereken yerlerin izini sürdü.

Türk mutfağı dünyaya şifa olsun: Mutfağın kapısı medeniyete açılır
HAYAT
Türk mutfağı dünyaya şifa olsun: Mutfağın kapısı medeniyete açılır
  • Balıkesir’de lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını yolculuğa çıkaracak kitap; Balıkesir Kahvaltısı, Balıkesir Peynir Atlası ve Anıt Zeytin Ağaçları Atlası gibi özel bölümler içeriyor. Balıkesir’in kendine özgü ve zengin mutfak kültürü gözler önüne seriliyor.

TÜRKİYE'NİN LEZZET ATLASI KETEBE'DEN ÇIKTI

Ünlü şefin geçen yıl yine Ketebe Yayınları tarafından çıkan 'Türkiye Gastronomi Atlası' büyük beğeni toplamıştı. Akkor, 25 yılda oluşan gezi rotaları ve lezzet noktalarını harita ve çizimlerle bu kitapta bir araya getirmişti. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap seyahat etmeyi sevenleri ve lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarırken, Akkor, “Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir, bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım” demişti.

Türkiye’nin lezzet atlası Ketebe'den çıktı
HAYAT
Türkiye’nin lezzet atlası Ketebe'den çıktı

Yeni tehlike kapıda

Yeni tehlike kapıda

​Tüm arıları yok etme potansiyeline sahip.
Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Öğrencilere ulaşım müjdesi: İBBnin zammı AK Parti ve MHPnin kararıyla geri çekildi

​20 yıllık atıl araziyi yüksek gelirli tarım alanı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.