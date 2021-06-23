Hayat Türkiyenin lezzet atlası Ketebeden çıktı
AKTÜEL

Türkiye’nin lezzet atlası Ketebe'den çıktı

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, 25 yılda oluşan gezi rotaları ve lezzet noktalarını harita ve çizimlerle “Türkiye Gastronomi Atlası”nda bir araya getirdi. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap seyahat etmeyi sevenleri ve lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak. Akkor, “Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir, bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin lezzet atlası Ketebeden çıktı
Ömür Akkor (Fotoğraf: Sedat Özkömeç)

Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor’un gezi rotalarını ve lezzet noktalarını harita ve çizimleriyle anlattığı “Türkiye Gastronomi Atlası” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Akkor’un kendi çizim, not ve haritalarından oluşan “Türkiye Gastronomi Atlası” bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Ketebe Yayınları yönetim ve editör kadrosunun da katıldığı toplantıda, Türkiye Gastronomi Atlası’nda da yer alan kavut unundan çeşitli tarifler Ömür Akkor tarafından yapılarak davetlilere ikram edildi. Seyahatseverleri ve yeni lezzet duraklarını keşfetmek isteyen lezzet tutkunlarını eşsiz bir yolculuğa çıkaracak kitaba ek olarak, yedi bölgenin ayrı ayrı haritaları da okuyucuya sunuluyor.

Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''
HAYAT
Anadolu'yu karış karış gezdi yemek kültürünü bir kitapta topladı: Ünlü şef Ömür Akkor'un çizim ve notlarıyla ''Türkiye'nin Gastronomi Atlası''

Kitabın tanıtım toplantısında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen lezzetler Türkiye Haritası üzerinde ait oldukları bölgelerde sergilendi.
Kitabın tanıtım toplantısında Türkiye’nin dört bir yanından getirilen lezzetler Türkiye Haritası üzerinde ait oldukları bölgelerde sergilendi.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN ÇOK YER VAR

  • İlk seyahatinin üzerinden 25 yıl geçen Ömür Akkor “25 yıldan bu yana il il dolaştığım Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım. Tatile çıkacaklara, keşfetmeyi ve iyi yemek yemeyi sevenlere bir rehber olmasını arzuladığım Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor” dedi.

ANADOLU’NUN YEMEKLERİ TARİHE GEÇTİ

Ömür Akkor yıllar süren seyahatleri sonucunda keşfettiği lezzetlerin yanı sıra kendisi tarafından reçetelendirilen yemeklerin hikayeleri hakkında toplantıya katılan konuklarına bilgi verdi. Yemek medeniyetinin başkentinin Anadolu olduğunu belirten Ömür Akkor az bilinen ya da unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye’nin Gastronomi Atlası kitabında toplayarak tarihe not düşmek istediğini ifade etti. Ünlü şefin birçok kitabı, yemek kitaplarının Nobel’i sayılan “Gourmand Cookbook Awards” tarafından dalında dünyanın en iyisi seçildi.

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