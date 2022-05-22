Türk mutfağı dünyaya şifa olsun: Mutfağın kapısı medeniyete açılır

Emine Erdoğan, ünlü şefler ve yöre kadınlarıyla sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle yemek yaptı. Savaştepe’nin ‘seferberlik çöreği’nin hazırlanmasına eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Balıkesir Gastronomi Festivali ile başladı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ömür Akkor, Asuman Kerkez ile Mehmet Yalçınkaya’nın da aralarında olduğu gastronomi ustaları katıldı.

Şef Ömür Akkor Ketebe yayınlarından çıkan ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’ kitabını Emine Erdoğan’a hediye etti.

TARİHİ GEÇMİŞİ VAR

Emine Erdoğan, Türk mutfağının dünya sıralamasında hak ettiği yere kavuşması amaçladıklarını belirterek, “Türk mutfağı şöhretini belli başlı birkaç yemeğimiz oluşturuyor. Halbuki Türk mutfağının sınırları çok geniş. Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmiş ve farklı medeniyetlerden damıtılmış bir özden bahsediyoruz” dedi. Kapısından girilen bir restoranın, masa-sandalyeden çok daha fazlasını temsil ettiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

LEZZET VE KÜLTÜR

“O kapı, bir coğrafyaya, medeniyete ve inanca da açılıyor. Günümüzde etnik restoranlar, ön yargıların en hızlı eridiği, kaynaşma mekanları olarak hizmet ediyor. Dolayısıyla, tabağın üzerinde yalnızca lezzet değil, başlı başına bir kültür dünyası sunuyoruz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, Türk mutfağının, geniş yelpazesiyle dünyanın lider mutfağı olma potansiyeli çok net. Sahip olduğumuz miras, ülke imajımızı güçlendirmek için eşsiz bir vasıta.” diye konuştu.

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ŞİFA TÜRK MUTFAĞINDA

Erdoğan, endüstrileşmenin her şeyde olduğu gibi sofraların da çehresini değiştirdiğini vurgulayarak, “Hibrit tohumlar, GDO, karbon ayak izi, fast food kültürü derken, sofranın özünden uzaklaştık. Önlenebilir hastalıkların kökenine baktığımızda, çoğunun yiyip içtiklerimizden kaynaklandığını görüyoruz. İnsanlar, sağlıklı ve yöresel olanın peşindeler. Bu arayışa en iyi cevabın Türk mutfağında saklı olduğunu düşünüyorum. Anadolu mutfağında, birçok reçetenin hekimler eşliğinde hazırlandığını görürsünüz. Ruha ve bedene şifa veren tarifler vardır. Birbirimize ‘şifa olsun’ diyerek oturduğumuz sofralar başlı başına sağlık merkezleridir” ifadelerini kullandı.

81 ilde kutlanacak

Türk Mutfağı Haftası her yıl belirlenen bir tema ile 81 ilde ve Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde, konsolosluklarda, yurt dışı müşavirlikler ve temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada tanıtım etkinlikleriyle kutlanacak. Hafta kapsamında Emine Erdoğan öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan ve Türk mutfağını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabının lansmanı yapılacak. Türk Mutfağı Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklerle Türk mutfağı sadece geçmişe ve geleneğe değil, geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve tarifleriyle uluslararası ölçekte tanıtılacak.