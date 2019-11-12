Hayat Osmanlıda hac yolcularının uğrak yeri olan Rüstem Paşa Kervansarayı artık gençlere hizmet veriyor
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Osmanlı'da hac yolcularının uğrak yeri olan Rüstem Paşa Kervansarayı artık gençlere hizmet veriyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Mimar Sinan'ın eseri ve geçmişte hac yolcularının uğrak yeri Rüstem Paşa Kervansarayı, restorasyon çalışmalarının ardından tüm görkemiyle "Millet Kıraathanesi" olarak gençlere ve okurlara hizmet ediyor. Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, "Kervansaray hacıların da uğrak yeri. Osmanlı döneminde, İstanbul'dan kutsal topraklara giden üç önemli hac güzergahından biri Ereğli'dir. Bu bağımsız yapı, kervansaray mimarisi bakımından çok önemli ve güzel bir yapıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Rüstem Paşa Kervansarayı'nda ders çalışan gençler.
Rüstem Paşa Kervansarayı'nda ders çalışan gençler.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Osmalı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1552'de yaptırılan Rüstem Paşa Kervansarayı, kentteki en önemli kültürel varlıkların başında geliyor.

Kent merkezindeki Ulu Cami'nin yanında, Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa Kervansarayı, dikdörtgen planlı ve revaklı avlusuyla Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor.

Ana duvarı kesme taştan, kemerlerinde ise tuğlaların kullanıldığı yapının odaları, geniş avlusu ve büyük ahır bölümü bulunuyor.

Bağdat ve Konya Kapısı adı verilen iki giriş kapısının yer aldığı, üzeri beşik tonozla örtülü kervansaray, yakın dönemde yapılan restorasyon çalışmalarının ardından "Millet Kıraathanesi" olarak gençlere ve okurlara hizmet ediyor.

Osmanlı dönemi eseri

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, yapının Osmanlı döneminin kentteki en önemli eserlerinden bir olduğunu söyledi.

Rüstem Paşa Kervansarayı'nın gece görünümü

Osmanlı dönemi kervansaraylardan bugüne kadar gelen yapıların azlığına dikkati çeken Baş, "Menzil külliyesi kervansarayları günümüzde çok var. Bunlar büyük ölçekli sağlam yapılar. Osmanlı döneminde bağımsız yapılan kervansaray çok fazla yok. Bunlardan birisi Ereğli Rüstem Paşa Kervansarayı'dır. Şehrin eski dokunun bulunduğu yerleşkede yer alıyor. Ulu Cami ve hamamla bir aradadır" diye konuştu.

Hacıların uğrak yeri

Baş, Ereğli'nin Osmanlı döneminde aktif kullanılan hac güzergahında olduğunu belirterek, "Ereğli tarih boyunca önemli bir şehirdir. Karamanoğulları ve Osmanlı döneminde de hac yolu üzerine kurulu bir şehir. Kervansaray hacıların da uğrak yeri. Osmanlı döneminde, İstanbul'dan kutsal topraklara giden üç önemli hac güzergahından biri Ereğli'dir. Bu bağımsız yapı, kervansaray mimarisi bakımından çok önemli ve güzel bir yapıdır" dedi.

1990'lı yıllarda onarımı yapılan ve orijinal yapısıyla ayakta duran Kervansaray, Osmanlı'nın 16'ıncı yüzyıl mimarisini en güzel yansıtan eserlerden biri.

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