Yazar arşivlerine sahip çıkmalıyız

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında yazar arşivleri ele alındı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen söyleşide Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Akyıldız ve yazar Sevengül Sönmez konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte “Yazar Arşivleri Olmasaydı? Tanpınar, Sabahattin Ali, Leyla Erbil Arşivleri” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

SÜPRİZLERLE İLERLİYOR

Tanpınar üzerine çalışan Handan İnci yazar arşivlerinin korunmasına ve erişilebilirliğine değindi. En büyük hayallerinden birinin edebiyatçı arşivlerini bir araya getiren bir merkezin oluşturulması olduğuna dikkati çeken İnci, “Bazı ülkeler, yazarlar daha vefat etmeden önce o arşivi sahipleniyorlar ve varise bırakmadan yazardan alıyorlar. Ayrıca çok iyi bildiğim bazı yazar aileleri, ‘Biz vermek istiyoruz ama kime vereceğimizi bilmiyoruz’ diyor. Onlara öncelikle güven duyacakları, çok iyi işleyen bir kurum hazırlamalıyız. Bunları görev addedip yapmalıyız” dedi. İnci, Tanpınar arşiviyle 1999’da tanıştığını belirterek, tefrikalar, fotoğraflar, senaryolar, Yahya Kemal notları, çeviriler ve hikaye taslakları olmak üzere arşivin çok çeşitli bir içeriği sahip olduğunu söyledi.

Olcay Akyıldız da öğrenciliği sırasında Sabahattin Ali arşivi ile karşılaştığını dile getirerek, “Sabahattin Ali’nin o zaman yayınlamadığı şeyleri bulduk ve bu anlamda 2 kitap yayınlandı. Arşiv biraz da tesadüfi olarak ilerleyen bir şey. Mesela Leyla Erbil’in üniversiteden kalma ders notları var ve içerisinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın derslerinde alınmış notlar var. Bunların çapraz ilişkileri de arşivleri ilginç kılan şeylerden birisi” diye konuştu.

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Yaşar Kemal arşivi halka açılmayı bekliyor

Sevengül Sönmez ise uzun zamandır Türk edebiyatının en büyük arşivlerinden biri olarak gösterilen Yaşar Kemal arşivi üzerine çalıştığını aktararak, “Halka açılmamış bir arşiv olarak Yaşar Kemal arşivi çok kıymetli. Sait Faik arşivi, müzeye dönüştürülmüş bir materyal olarak ilginç bir örnek ve hala yarı açık olan Sabahattin Ali arşivi. Bir de üzerinde çalıştığım Yakup Kadri Karaosmanoğlu arşivi var. O da galiba Türkiye’deki edebiyat arşivlerinin cehennemi. Tuhaf bir arşiv ve inanılmaz malzemesi olan bir arşiv. Eskidikçe de sonra çok ağlayacağımız bir arşiv bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

605 bin ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul Kitap Fuarı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı 10 Kasım 2019 Pazar akşamı sona erdi. Fuar bu yıl 605 bin kitapsever ve sanatsever tarafından ziyaret edildi.