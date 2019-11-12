Kahraman futbolcuların hayatları belgesel oluyor: Onlar 1. Dünya Savaşı’nın şehit ve gazileri

Vatan savunması için 1. Dünya Savaşı sırasında canlarını feda eden kahramanların hiç bilinmeyen hikâyeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte seferberlik ilan edilmiş, eli silah tutan herkes cepheye çağrılmıştı. O yıllarda top peşinde koşan onlarca futbolcu da hiç düşünmeden cepheye gitmiş ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmişti.

Garguş Medya Yapım Şirketi daha önce duyulmamış bu hikâyeleri belgesel haline getirmek için kolları sıvadı.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan “İdmancılar” adlı belgesel film, şehit ve gazi futbolcuların hiç duyulmamış hikâyelerini beyaz perdeye taşıyacak.

Fotoğraf: Arşiv

Şirketin ilk işi ise “İdmancılar”

Medya İlişkileri Uzmanı Sare Kadakçı ve Yönetmen Eda Fatma Gürbüz’ün iş birliğiyle kurdukları Garguş Medya Yapım Şirketi’nin açılışı, Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, eski milletvekili Metin Külünk, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, oyuncular Ayşen İnci, Ali Savaşçı, Berke Üzrek, Sertaç Akkaya, Bengi Öztürk Akkaya, Nur Gürkan, Koray Akgöz, Asi Güner, İrem Kalelioğlu ve çeşitli STK’ların katılımıyla gerçekleştirildi.

İdmancılar belgeselinde yer alacak oyunlar ile Sare Kadakçı ve Eda Fatma Gürbüz

Alanında başarılı iki genç kadının kurdukları Garguş Medya Yapım Şirketi’nin ilk işi ise “İdmancılar” adlı belgesel olacak.

Açılışta konuşan İstanbul Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, “Sektörde iz bırakacak, kadın bakış açısını yansıtacak işlere imza atmanızı diliyorum. Evet, belki cinsiyetçilik yapmamak gerekiyor ama ben özellikle bu işin mücadelesini vermiş biri olarak, bir arkadaşınız, kardeşiniz, bir vekiliniz olarak bugün sizi desteklemeye geldim. Çünkü hem sektör çok zor, hem sektörün kendisi çok ciddi bir erkek egemenliği altında ve sizin bu sektörde girişimci olmanız ‘Biz de varız’ demeniz çok anlamlı. Sanat, kültür, medya, iletişim, teknoloji gibi alanların içerisinde varlık göstermek istemeniz çok önemli bir başlangıç. Sizlere başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hukukun ve milli-manevi değerlerin gerekliliğini yerine getirdiğiniz sürece her zaman arkanızdayız” dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise, “Uzun bir yola çıktınız. Türkiye’nin böyle teşebbüslere ihtiyacı var. İş hayatı çetrefilli ve zor bir yoldur. Sizin gibi genç kadınların ülkemizin gelecekteki istihdam hedeflerine doğru atmış olduğu bu adımı çok değerli buluyorum. Dilerim sektörde en başarılı, en güzel işlere imza atmak da sizlere nasip olur” ifadelerini kullandı.

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Milletvekili Sare Aydın Yılmaz, eski milletvekili Metin Külünk, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Mehmet Sarı, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak

Proje için heyecanlıyız

Açılışta ev sahipliği yapan Sare Kadakçı, hem şirketin açılışı hem de “İdmancılar” belgeseli için heyecanlı olduklarını belirterek, “Bugün açılışını yaptığımız şirketin ilk işinin İdmancılar olmuş olması ayrı bir gurur kaynağımız.

İlk defa 2015 yılında Kurt Celal’in hikâyesini dinlediğimde çok etkilenip, kendimce bir araştırma yaptığımda savaş dönemindeki kahraman sporcularla ilgili yapılmış çok fazla çalışma olmadığını fark ettim.

4 senedir fikir sürekli kafamdaydı ama nasıl düzgünce şekillendirilebilirim diye düşünürken, yollarımız Eda hanımla kesişti. İş ortaklığımızla birlikte konuyu kendisiyle paylaşınca birlikte bir yol haritası çizdik. Böylesi bir çalışma Türkiye’de daha önce yapılmadı. Tek tek bütün Anadolu’yu dolaşarak belgeselimizi hazırlayacağız. Biz bu proje için çok heyecanlıyız. Hakkını vererek güzel bir çalışma çıkartacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Bu belgesel bir sorumluluk

Yönetmen Eda Fatma Gürbüz ise “2004 yılında İsmail Güneş ile çalışmaya başladım. Sonrasında Osman Sınav, Ömer Uğur, Ümit Efekan, Ümmü Burhan, Uğur Yağcıoğlu gibi usta isimlerin projelerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştım. TRT Türk ve TRT Belgesel için 1. Dünya Savaşını konu alan üç belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını gerçekleştirdim. Bugün ise kendi şirketimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye’de daha önce yapılmamış bir belgeselin de yapımını sizlere duyurduk. Garguş Yapım Şirketi olarak İdmancılar gibi tarihin tozlu sayfalarında kalmış insan hikâyelerini ortaya çıkararak eser üretmeye devam edeceğiz. Bunun ülkemiz ve insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İDMANCILAR HAKKINDA

İdmancılar projesi; belgesel kurmaca türünde olup 1900’lü yılların başından Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süreçte, çoğunluğu futbolculardan oluşan şehit ya da gazi vatansever sporcuları konu alıyor. Canlandırmalar; savaş sırasında hayatta kalmayı başarmış sporcuların daha sonra yayınladıkları tefrikalar, savaşta şehit düşen idmancıların cepheden gönderdiği mektuplar, kişi ve kurumların yayınladığı hatıratlar, dönemin saygın gazetecilerinin yaptığı röportajlar ve mecmualarda yayınlanan makaleler referans alarak kurgulandı. Bölümler ise gerçek belgelere dayanan canlandırmalardan oluşuyor. Belgeselin başrolü olan anlatıcı karakteri her bölümün içinde farklı bir role soyunarak anlatıları ve canlandırmaları yönlendirmekte, seyirciyi peşinden sürükleyerek belgeselin genel temposunu belirliyor. İdmancılar projesi yedi farklı karakterin hikâyelerinin yedi farklı şekilde anlatıldığı yedi bölümden oluşuyor. Bu karakterler arasında Galatasaray futbol kulübünün ilk futbolcularından Kurt Celal, Bereket ve Beşiktaş kulübünün kurucularından Mehmet Ali Fetgeri Bey, son servetiyle Fenerbahçe kulübünü yok olmaktan kurtaran Mehmet Nasuhi Esad Bey, Hasan Basri bey, Saim Turgut bey, Sabri Mahir bey, Hasnun Galip bey gibi vatansever futbolcular var.

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