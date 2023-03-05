Oyun bağıyla yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplum olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Enkazlar kaldırılırken bölgenin ihtiyaçları da şekil değiştiriyor. Her STK kendi uzmanlıklarıyla bu çerçevedeki hizmetlerini sürdürüyor. Minik Gamzeler Derneği ise bölgede çocuklar için etkinlikler düzenleyen ve adeta çocukların yaralı kalperini sarmaya çalışan bir organizasyon. Amaçları çocukların yaralarını oyun bağı ile sarmak.

UZMANLIĞIMIZ ÇOCUKLAR

Dernek Başkanı Neslihan Kubur Alper, yola çıkmaya karar verdikleri andan itibaren yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Orada en acil olan şey insani yardımdı. Ancak biz acil yardım derneği olmadığımız için dördüncü gün bölgeye gittik. Uzmanlığımız çocuklar olduğu için onlarla bir araya gelmeye başladık. Burada çadır kentlere gittik ve sorumlularıyla iletişime geçerek süreci planladık. Pamuk şeker makinemizi ve mısır makinemizi kurduk. Yüz boyası yaptık. Çocuklarla grup oyunları oynadık. Futbol maçları yaptık. Yakan top oynadık. Bol bol sarıldık. Hepsinin yaş ve cinsiyetine göre ayrıştırdığımız oyuncakları çadır çadır gezerek dağıttık.”

ÇOCUK KENDİNİ OYUNLA İFADE EDER

Alper, çocukların yetişkinler gibi kendilerini duygularını konuşarak ifade edemediği için oyun bağı kurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Alper, “Çocuk kendini en iyi oyunla ifade eder. Öfkesini topa hızla vurarak çıkartır. Üzüntüsü kaybettiği bir oyunda çokça ağlayarak çıkartır” diyor.

EN ÇOK ANNELER MUTLU OLDU

Sahaya gittiklerinde çadır kentlerde birkaç tane top olduğunu ama kimsenin topa dokunup oynamadığını belirten Alper, “Bunun birçok sebebi var ama ana sebebi bu kadar acının üzerine nasıl oyun oynayacağız düşüncesiydi. Biz çadır kent etkinliklere başladıktan sonra en çok anneler mutlu oldu. Çocuklarının gülen yüzünü görünce daha da mutlu oluyorlardı” ifadelerini kullanıyor.

Alper, “Bizi en çok mutlu eden şey aslında etkinlik yaptığımız çadır kentlere tekrar gittiğimizde oyunların devam ettiğini görmek. Bir gün önce bizim çocuklarla oyun oynadığımız alanda, askerler, UMKE görevlileri, STK sorumluları çocuklarla oyun oynuyordu. Derin sessizliğin yerini çocuk neşelerinin alması hepimiz için çok değerli” cümlelerini de ekliyor.











