90 bin kitabı enkaz oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki birçok sahaf yerle bir oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde ‘Kitap Otağı’ isimli dükkanı bulunan Aşir Alkaç, 30 yıldır sahaflık yaptığı dükkanı ilk depremde yerle bir oldu. 90 bine yakın eserin olduğu dükkanda 1800’lü, 1900’lü yıllardan kalma bazı kitapların ilk basımları bulunuyordu. Tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Alkaç, “Victor Hugo’nun, Fransız yazar Honore de Balzac’ın kitaplarının ilk baskıları bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa’nın 2 ciltten oluşan ve Türkiye’de sadece iki kişide olan kitabı vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.





NADİR KİTAPLAR VARDI

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Alkaç, “3 çocuğumuz var hepsi İstanbul’da çalışıyor. Evde iki kişiyiz. Sarsıntı geçti dışarı çıktık. Dükkanıma yakın oturuyorum, geldim baktım altında dükkanımın olduğu 5 katlı bina çökmüş. Burası büyük bir iş hanıydı, sabah kendi imkanlarımızla insanları çıkarmaya çalıştık sonra devlet yetkilileri geldi onlar çıkarmaya başladı. Ailemden 28 kişiyi kaybettim” diye konuştu. Yayınevi olarak da çalıştıklarını söyleyen Aşir Alkaç, “30 yıldır sahaflık yapıyoruz, 4 yıldır yayın evi olarak da çalışıyorduk. Bu zaman diliminde 140’a yakın kitap yayınladık. Telif olmayan kitap yoktu. Yurt içi ve yurt dışından pek çok yazar vardı. Hatta ilklere imza attık, görme engelli bir kızımızın kitabını çıkardık. İlkokul ikinci sınıf bir kızımızın kitabını çıkardık. 1800’lü yıllardan kalma kitaplarımız vardı. 1900’lü yıllardan bazı kitapların ilk basımları bizdeydi, hepsi enkazın altında kaldı. Örneğin Victor Hugo’nun, Fransız yazar Honore de Balzac’ın 1947’de İsviçre’de ilk basılan kitabı bizdeydi, Bağdatlı İbrahim Paşa’nın kitabı vardı. 2 ciltten oluşan kitap Türkiye’de sadece iki kişide vardı.” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK EMEĞİM GİTTİ

Çok farklı dillerde kitapların olduğunu aktaran Alkaç, “İskenderun’da sahaf kültürü oluşturmak için çok uğraşmıştım. 30 yıllık emeğim gitti, İtalyanca, İspanyolca, Korece hatta İbranice gibi çok farklı dillerde kitaplar vardı. Ama şu anda hiçbiri yok, kurtaramadık, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açacak bir iş yerimiz kalmadı. Dükkânın arkasında küçük bir bahçemiz vardı. İnsanlar gelip çayını, kahvesini içip kitabını okuyabiliyordu. Düzenli söyleşiler yapardık. Farklı şehirlerden dostlarımız çağırıyor ama kökümüz burada hiçbir yere gitmeyeceğiz. Devletten isteğim ne yapacağımızı bilelim, enkazlar kaldırılsın. Kendime yol haritası çizmek istiyorum” dedi.

Yazarlar bağışladı, kitaplar yardım oldu

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Sahaflar Çarşısı işbirliğiyle 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yardım için mezat gerçekleştirildi. Üsküdar Sahaflar Çarşısı’ndaki mezada, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra kitapsever ve koleksiyonerler katıldı. Müzayedede, çarşıda bulunan Osmanlıca, Elvin, Hezarfen, Ekin, Kalender ve Kırkambar Sahaf ile Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Lütfi Bayer, Fatih Hündür ve Beşir Ayvazoğlu’nun bağışladığı 300 kitap açık artırma usulüyle satıldı. Aralarında 18. ve 19. yüzyıla ait el yazması Kur’an-ı Kerim ve yazarından imzalı ilk baskı eserlerin bulunduğu mezattan elde edilen gelir, hiçbir kesinti olmadan AFAD’ın hesaplarına yatırılacak.















