Oyuncu Serdar Gökhan’dan Altın Koza açıklaması: Çağırmadılar çünkü belli bir güruh oraları ele geçirmiş

Adana Altın Koza Film Festivali'ne, sanatçı Serdar Gökhan çağrılmadı. Gökhan, bu duruma ilişkin 24 TV'de yayınlanan Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACIM YOK ÇAĞIRMASINLAR"

"Belli bir güruh oraları ele geçirdi" ifadesini kullanan Gökhan, "Adana Altın Koza festivali olur oralara çağırılmam çünkü belli bir güruh oraları ele geçirmiş. Çağırmazlar beni. Hayır ihtiyacım yok çağırmasınlar. Ben de o güruhun içinde olmak istemiyorum zaten. Çünkü ben o güruhta olsam muhakkak bir şeyler çıkar ortaya. Başım belaya girer. Çünkü akılalmaz laflar ediyorlar" dedi.

"BASKI YAPANLAR BELLİ ZİHNİYET"

Hükümeti destekleyen sanatçılara karşı alınan tavra yönelik bir soruya da cevap veren Gökhan, "Mahalle baskısı işte bu belli zihniyetin baskısıdır. Mahalle falan kalmadı. Ara sokaklara sıkıştık kaldık. Baskı yapanlar belli bir zihniyet. Ben bu toprakları sevdiklerine inanmıyorum. Altında başka şeyler yatıyor. Bu toprakları seven insanlar devletine, hükümetine, insanına hain davranmazlar" şeklinde konuştu.

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