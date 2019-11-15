Hayat Diriliş Ertuğrulun Süleyman Şahı Serdar Gökhan şehitlerin hayatını kaleme aldı Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor
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Diriliş Ertuğrul'un Süleyman Şah'ı Serdar Gökhan şehitlerin hayatını kaleme aldı: Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor

Sanatçı Serdar Gökhan, günümüzdeki dizilerin çoğunun toplumsal yapıya bir katkılarının bulunmadığını söyleyerek, "Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler olarak görüyorum. Amaç bu değil. İsterdim ki yapılan projeler milletimize ışık olsun, yıkılmaya çalışılan aile yapımızı kuvvetlendirsin" dedi.

Haber Merkezi İHA
Usta oyuncu Serdar Gökhan
Usta oyuncu Serdar Gökhan

Sinema ve dizi oyuncusu Serdar Gökhan, Türk dizi sektörünün son durumu ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hazırlamış olduğu bazı projelerin olduğunu ve bunları hayata geçirmek istediğini dile getiren Gökhan, "Diriliş Ertuğrul’dan sonra bir de Kut-ül Amere diye bir proje yaptım. Onun arkasından 'Türkler Geliyor Akıncılar’ diye bir sinema filmi yaptık daha vizyona girmedi. Allah nasip ederse Şubat ayında vizyona girecek. Kendi hazırlamış olduğum projelerim var. Ben zaten senelerdir senaryo yazıp çalışmalarını yapıyorum, tarihsel yönü ağır olmak üzere.

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En son şehitlerimizle ilgili, onların hayatlarıyla ilgili, sosyal yaşam ve aile ilişkileriyle ilgili güzel bir proje hazırladım. Her bölümü bir şehidimize ait olmak üzere dizi haline getirdim onları.

Şehitlerin hayatını kaleme aldı

Onun haricinde bir de Mehmet Akif’imizin hayat hikayesini anlatan 8 bölümlük bir dizi hazırladım. İnşallah hayata geçirirsek mutlu olurum çünkü çok emek verdim. 5-5 buçuk senedir uğraşıyorum onlar özelinde. Amacım onları hayata geçirmek bunlar haricinde şu an hazırda başka proje yok" diye konuştu.

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Dizi şartları ağır gelmeye başladı

Bundan sonraki süreçte dizilerde rol almayı düşünmediğini ifade eden usta sanatçı, "Dizi olayına çok sıcak bakmıyorum artık. Çünkü yaşımı aldım, 55 senedir bu meslekteyim, 73 yaşına da geldim. Dizi çalışmalarının imkanları biraz ağır gelmeye başladı. Ama milli, tarihi bir proje olursa dişimi tırnağıma takarak onun hayata geçmesi için uğraş veririm" şeklinde konuştu.

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Şimdiki diziler birbirinin kopyası

Günümüzdeki dizilerin bir kısmını; ’Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler’ olarak nitelendiren Serdar Gökhan, "Şu an yapılan dizilerin içinde 1-2 tanesini gerçek tarihsel yönde görüyorum. Diğerleri hep birbirinden kopya çekermiş gibi aynı tarzda, topluma hiçbir şey vermeyen, hiçbir katkı sağlamayan, ne aile yapısını ne de sosyal yapıyı yönlendirebilen proje yok bence. Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler olarak görüyorum. Amaç bu değil. İsterdim ki yapılan projeler milletimize ışık olsun, yıkılmaya çalışılan aile yapımızı kuvvetlendirsin. Fırsat kollayan dış güçlere karşı birlik ve beraberlik oluştursun. Bunların yapılmasını arzu ederim ama maalesef bunlar yapılmıyor" dedi.

  • Kılıç koleksiyonu oluşturdu
  • Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah’ı canlandıran Serdar Gökhan, hayalini kurduğu, özellikle gençlere tarihini sevdirecek kılıç modellerinin yer aldığı bir koleksiyon oluşturdu. Usta sanatçı, ‘Serdar Gökhan Koleksiyon’ ismini verdiği projesinde; Ertuğrul Gazi Kılıç Modeli, Tekfur Kılıç Modeli, Alp Kılıç Modeli gibi birçok modele yer veriyor.
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