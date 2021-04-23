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Hayat Pakistanda geçen yıl yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı
TELEVİZYON

Pakistan'da geçen yıl yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı

Pakistan'da geçen yıl yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı

Pakistan’da Urduca dublajla geçen yıl ramazan ayında yayınlanmaya başlayan "Diriliş Ertuğrul” dizisinin ilk bölümü, YouTube’da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Haber Merkezi AA
Pakistanda geçen yıl yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin ilk bölümü 100 milyon izlenme sayısına ulaştı
Diriliş Ertuğrul dizisinde bir kare.

Pakistan'da yoğun ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisinin, devlet televizyonu PTV'nin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalında, 25 Nisan 2020’de yayınlanan dizinin ilk bölümü 100 milyon 55 binin üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Dizinin ilk bölümüne 100 binin üzerinde yorum yapılırken bazı kullanıcıların, dizinin ilk bölümünün 100 milyon izlenme sayısını geçmesi için birbirlerini tekrar izlemeye teşvik ettiği görüldü.

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Diriliş Ertuğrul'un Urduca YouTube kanalı rekora gidiyor

PTV'nin YouTube abone sayısı 13 milyonu aştı

Geçen sene ramazanda yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan halkınca çok beğenildi.

Dizinin YouTube'daki TRT Ertugrul by PTV kanalının abone sayısı 13 milyonu aştı.

Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2020" listesine göre, 2020'de Pakistan'da "Film-TV" kategorisinde en çok "DirilişErtuğrul" aranmıştı.

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6 Aralık 2020'de de "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi, Urduca dublajla PTV'de yayınlanmaya başlamıştı.

Türk yapımı "Kuruluş Osman" dizisi de Pakistanlı özel bir televizyon kanalında, ramazanda Urduca dublajla yayınlanmaya başlamıştı.

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