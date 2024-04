Pazarlar biraz kayıtsız biraz rahat

Pazar günleri Hariciye Kalemi tatil olduğunda Râkım yine arkadaşının evine gider, o gün ailece bir yere gidilecekse Râkım’ı kütüphane odasına kapayıp öyle giderlerdi. Râkım için böyle bir gün ne mesut bir gündü! Bu anlatı tahmin edileceği üzere Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey’le Râkım Efendi isimli romanından. Râkım Efendi’nin bu mutlu günü pek çoğumuz için de bir rüya olabilir. İş, güç, koşuşturma olmadan bir kütüphaneye kapatılıp, saatlerce kitap okuyabilme imkânı… Pazar gününü sıkıcı bir gün olmaktan kurtaracak ihtimallerden biri de budur belki. Bu hafta pazarların dedikodusunu yapmak için yazar Erhan Genç’in kapısını çalıyoruz. İlk olarak “Klasik bir pazar gününüzü tarif eder misiniz?” diye soruyoruz. Cevabı şu şekilde oluyor: “Sabit bir mesaim olmadığı ve zaman zaman uzaktan çalıştığım için bazı işlerimi pazar günleri yapıyorum. O yüzden zihinlerimizde imajı canlanan pazar günü diye bir klasiğim olmuyor genelde. Benim için her pazarın, o haftanın yoğunluğuna göre değişen bir yanı bulunduğunu, yapılacaklar listemin kabarıklığına göre pazar günlerinin sürprizlere açık olduğunu söyleyebilirim. İşin dışında pazar rutini diyebileceğim tek şey çocuklarla dışarıya çıkıp yürüyüş yapmaktan ibaret.

Peki ya sizce pazar günü izlenecek en iyi film hangisidir? Genç’in telefonunda izlenecek filmler diye bir liste her zaman olurmuş. Dost meclislerinde bahsi geçen filmleri oraya not edermiş. “İlk bulduğum fırsatta o listeden bir film izleyip listeden çıkmasını sağlıyorum.” diyen Genç, “Günlük hayattaki akıştan dolayı film izleyecek bir boşluk bulmanın zor olduğunu düşünen biri için ‘pazar günü filmi’ kavramının karşılığı kalmıyor maalesef. İzlemeye gelince, film, izlemeye vakit bulduğun ilk anda izlenecek bir şey benim için. Dolayısıyla pazar izlenecek filmim yok, izlenecek film listem var diyebilirim. İlle de bir tür seçeceksem romantik komedi tarzı bir film seçebilirim” ifadelerini kullanıyor.

Konu kitaplara gelince de “Kitap okumak her an hayatımın içinde kendine yer bulan bir faaliyet” diyor ve şunları anlatıyor: “Çantamda her zaman arasına ayraç konulmuş birden fazla kitap taşırım. Genelde hafta içi ne okuyorsam, pazar günleri de o kitaba devam ediyorum. Şu sıralar elimde Atasoy Müftüoğlu’nun Geleceği Özgürleştirmek kitabı var. Aynı zamanda Gazzâli Konuşmaları’nı taşıyorum yanımda.”