Pazarları kurtarmak için cumartesileri övelim

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Bir Yazarın Günlüğü’nde şöyle soruyor: “Söyler misiniz, Petersburg’un pazarları neden ‘normal günlerden’ daha hüzün verir insana?” Herhâlde soruya hiçbirimizin cevabı yok. Ancak konunun sadece Petersburg’la alakalı olmadığını söyleyebiliriz. Peki, gerçekten pazarlarımız daha sakin, daha hüzünlü, daha kendi hâlinde mi? Bu hafta pazarların dedikodusunu yazar Kürşat Çelik’le yapıyoruz. Çelik, klasik bir pazarını şu cümlelerle anlatıyor: “Başarabilirsem 11’e kadar uyurum ama genelde pek beceremiyorum. Uyandıktan sonra balkon kapısından birkaç dakika sokağı izlerim, aşağı yukarı otuz yıldır gördüğüm sokağı. Şöyle bir komşuları, hatıraları yoklarım. Her şey ve herkes neredeyse aynı. Sonra amaan, deyip elim cebimde odaları dolaşırım sanki yeni bir şey varmış gibi. Üzerime bir şeyler giyip beş litrelik on beş yirmi bidonu toplayıp çeşmeye giderim, Kayışdağı suyu almaya. Onlarca yıldır dağımızın altından fışkıran bu su, beni hep gönendirmiştir. Günün her saatinde sıra olan birkaç çeşmeyi yokladıktan sonra Yeniçamlıca’daki caminin çeşmesine giderim. Tanıdık birileriyle karşılaşma korkusuyla. Bidonlar dolarken onlarca kez yaptığım gibi küçükken babamla dağ çeşmesine gidişimizi, o kadar yolu el arabasıyla nasıl aştığımızı, her seferinde kuyrukta çıkan o aynı kavgaları, yeni belediyeye geçince mahalleye tankerle su getirilmesini, tanker sırasında da yine çıkan o kavgaları düşünürüm. Sonra fırından bir ekmek alır ve eşimle birkaç saat süren o artık klasikleşen kahvaltımızı yaparım. Kahvaltıdan sonra ise hafta içi müzayedelerden aldığım kitap, efemera veya objeleri düzenleyip kütüphaneye yerleştiririm.”