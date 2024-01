Portekiz’in renkli şehri

Porto’ya bir ocak ayında gittim. Lizbon’dan daha güzel olduğu söylenen bu şehre, Lizbon’u ve Portekiz’deki başka birçok yeri gördükten sonra ayak bastım. Merdiveni, yokuşu bol bu şehir, gri bir gökyüzü ve yağmurla karşıladı beni. Her yerden nehir ve okyanus görünüyor gibiydi. Büyüdüğüm şehir Zonguldak’a benzettim Porto’yu. Zonguldak’ı sevdiğim gibi Porto’yu da sevdim.

Sarayın Mahkeme Salonu, Altın Oda, Arap Odası gibi bölümleri ve her bölümün kendine has mimari özellikleri mevcut. Geniş bir avlu hissi veren mahkeme salonunun metal bir çerçeveyle desteklenmiş sekizgen cam tavanı, Altın Oda’nın odaya ismini veren altın yapraklarıyla dekore edilmiş bir tavanı var. Sarayın mücevheri olarak adlandırılan, El Hamra’dan ilhamla inşa edilen ve yapımında onsekiz kilo altın kullanılan Arap Odası’nın güzelliği ise az önce yazdığım gibi burayı ziyaret etmek için başlı başına yeterli. Odalar günümüzde Portekiz hükümetinin ve ticaret odasının toplantıları için kullanılıyor. Bolsa Sarayında yalnızca rehberli turlara izin veriliyor.

Porto’nun kalbinde yer alan Dom Luis I Köprüsü, Douro Nehri üzerinden Porto merkezindeki Ribeira ile karşı taraftaki Gaia Bölgesi’ni birbirine bağlıyor. Yapımı 1886’da tamamlanan ve Eiffel Kulesi’nin mühendisi Gustave Eiffel tarafından yapılan köprüde araç trafiğine açık olan yolun yanı sıra, yayaların yürüyebileceği bir alt ve üst kat ve metro trenlerinin geçtiği üst kat mevcut. Köprüye yürüyerek ya da Gaia tarafından teleferikle çıkılabiliyor. Geceleri aydınlatılan köprüden hem gündoğumu hem de günbatımı manzaraları ve günün her saati Porto’nun en güzel manzaralarını izleyebilirsiniz.

Porto’da her yere metro ile ulaşmak mümkün fakat ben yürümenizi (çünkü biraz zahmetli olsa da her yokuşun, her merdivenin sonu harika manzaralara çıkıyor ve arada asansör, füniküler gibi yürüyüşü kolaylaştıran araçlar da var) öneririm. İki veya daha fazla kişiyseniz ulaşım için Uber kullanmak da ekonomik oluyor.