Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Google eleştirisi: Hangi motivasyonla Nobel’e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz

"Karşınızdaki bu insan sadece bir büyüğünüz, bir ağabeyiniz değil, karşınızdaki bu insan sizler gibi bu toprakların çocuğu, hemşehriniz. O yüzden bütün samimiyetimle sizlere sormak istiyorum, sizce 1930'larda, 1940'larda Mardin'in Savur ilçesinde yaşayan okuma yazma bilmeyen aile Nobel ödülü diye bir şeyden haberdar olabilir miydi? Ya da soruyu şöyle sorayım, 8 çocuklu ailem Nobel ödülünün 7’ncisine verileceğini bilir miydi? Muhtemelen hepinizin cevabı ‘bilemezdi’ olacaktır. Çünkü ilk bakışta o güne ya da o ortama baktığınızda her şeyin dezavantaj olduğunu görürsünüz. Dönemin şartları, bölgenin şartları, aile hayatı, yokluk, birkaç hayvan ve birazcık toprak. Değil başarı, onun hayalini bile kurdurmayan sebeplerdir. Peki nasıl oldu da oldu? Mardinli Aziz Sancar, okuma yazma bilmeyen anne ve babanın çocuğu nasıl başardı? Sizlerle sırrımı paylaşmakta sakınca görmüyorum. Başarmanın formülü de olan bu sır, tüm dezavantajları avantaja çevirebilecek sihirli bir sırdır. Azim, inanç ve çaba. Değerli hocanız Sayın Rektör İdris Demir de söyledi, çalışmak çalışmak, çalışmak... Ben ona biraz daha yön veriyorum. Azim, inanç ve çaba... Hepsi aynı manaya gelir. Çünkü çalışmak da, azim, inanç ve çaba ister. Eğer bu 3 cevhere sahipseniz, sizlere belki daha aşınmaz engeller gibi gelen umutsuzluğa ve daha kötüsü başaramama duygusuna sürükleyecek bütün dezavantajları aşınması gereken küçük engeller olduğunu göreceksiniz. Demek istediğim şey her dönemin kendine ait olumlu ya da olumsuz şartları vardır. Zamanın ruhu her zaman farklıdır. Mesele karşılaşılan olumsuzluk anlarından vazgeçip pes etmemektir.”