Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu Aziz Sancar gurur duydum diyerek teşekkür etti
MARDİN AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Aziz Sancar 'gurur duydum' diyerek teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamasının ardından Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, çok gurur duyduğunu belirtti. Sancar, "Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Aziz Sancar gurur duydum diyerek teşekkür etti
Mardin Havalimanı'nın girişine yeni isminin yazıldığı afiş asıldı.

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin Havaalanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Adının doğduğu kentin havalimanına verilmesine ilişkin "Çok gurur duydum" ifadesini kullanan Sancar, şunları kaydetti:

'Türk milletine ve Mardinli hemşehrilerime minnettarım'


"Cumhuriyetimizin ilk yıllarında babam aileyi desteklemek için bir süre katırcılık yapmıştı. Katır kervanıyla babamın günler ve haftalarla varabildiği yerlere şimdi uçakla 1-2 saatte varılabiliyor. Bu, Türkiye'nin hem batısında hem de doğusunda öyledir ve Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur. Bu vesileyle Cumhuriyeti kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına ve onların başlattıkları ileri görüşleri ve bilim ve teknolojide ülkemizin yükselmesini devam ettiren tüm Cumhuriyet kuşaklarına hepimizin büyük bir vefa borcu var. Aynı şekilde ülkemize hizmet edenlere kadirşinaslıkla muamele eden Türk milletine ve Mardinli hemşehrilerime minnettarım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mardin Havalimanı'nın adını Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştiriyoruz

'Beni bu onura layık gördükleri için teşekkür ederim'

Beni Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bilim neferi olarak algılayan ve ülkemize bilimsel katkılarımı ve Türkiye sevgimi takdir eden ve her fırsatta bunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve de 'Mardin Aziz Sancar Havalimanı' isminin verilmesinde öncülük yapan Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a şükranlarımı arz eder, beni bu onura layık gördükleri için ve tüm Sancar ailesi adına teşekkür ederim. Türkiye'ye layık olmak için elimden geleni yapacak ve mukaddes yurdumuza yeni bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım."

Mardin Havalimanı'nın adı Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı oluyor
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Mardin Havalimanı'nın adı Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı oluyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme, Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.


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