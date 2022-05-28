Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TEKNOFEST Azerbaycan'da gençlere seslendi: Yenilgiyi asla kabul etmeyin

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulundu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da Azerbaycan TEKNOFEST'e katılım sağladı. Festivalde konuşan Sancar gençlere önemli mesajlar verdi.

"ÖDÜL ALMAK İÇİN YOLA ÇIKMAYIN"

Sancar, "Sevgili gençler Bakü'de TEKNOFEST'le sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz beni çok memnun ediyor. Ben kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım diye yola çıkmadım, bu hastalığa karşı bir çare bulabilir miyiz diye yola başladım.

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Hayatta ödül almak için yola çıkmayın. Yaptığınız her işte hep en iyi olmaya çalışın. Daha da önemlisi insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Dürünst, ahlaklı ve adaletli olun. Bu şekilde çalışırsanız mutlaka ödülünü alınırsınız. Ayrıca yaptığınız işlere karşı durduğunuz tutkunun sürmesine karşı izin vermeyin. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth ederken 'Ya ben seni alacağım, ya sen beni' dediği gibi tutkuyla ve gayretle çalışın." ifadelerini kullandı.

"YENİLGİYİ ASLA KABUL ETMEYİN"

Aziz Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili gençler... Benim için en önemli olan şeylerden biri Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer alması. Mardin-Savur'dan gelen ve okuma-yazma bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin.

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Memleketimizin... Memleketimiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kast ediyorum. Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dair düzeltmek için inatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin. Ben 40 yaşıma kadar günde en az 18 saat çalıştım. Gençliğimde çoğu geceyi laboratuvarda geçirdim. Şimdi de 12 saatten az çalışmıyorum. Unutmayın... Çalışmak ve insanlığa faydalı olmak size ve kendinize hep daha iyi hissettirecek. İnsanlığa ve ülkenize yararlı bir iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanızı sağlayacak."

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