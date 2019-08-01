Prof. Dr. Emin Işık vefat etti

Yüzden fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi yazan ilahiyatçı ve akademisyen Prof. Dr. Emin Işık'ın hayatını kaybetti. İki gündür yoğum bakımda tedavi gören Işık'ın cenaze namazı 2 Ağustos Cuma günü öğle namazına müteâkip Şişli Camii'nde kılındıktan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bir daha çınar göçtü

83 yaşındaki usta yazarın vefat haberini ise sunucu ve yazar Serdar Tuncer, sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncer, Twitter hesabında Işık'ın vefatına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bir çınar daha göçtü, başımız sağolsun... İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Emin Işık Hocam rahmet-i rahmâna kavuştu, vuslatı mübarek olsun. Yarın öğle namazını müteâkip Şişli Camiinden ebedi istirahatgâhına uğurlayacağız. El-fâtihâ..."

Bir çınar daha göçtü, başımız sağolsun...İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Emin Işık Hocam rahmet-i rahmâna kavuştu, vuslatı mübarek olsun. Yarın öğle namazını müteâkip Şişli Camiinden ebedi istirahatgâhına uğurlayacağız.El-fâtihâ... pic.twitter.com/VON0lueW9x

— Serdar Tuncer (@Yaziyor) August 1, 2019

Din eğitimi yasaktı

Yıllar önce Yeni Şafak'tan Emeti Saruhan'a verdiği bir röportajda "Tasavvuf Allah'a kul olma sanatıdır" diyen Prof. Dr. Emin Işık, modern hayatın bizi kendi dışımıza çektiğini, 'ben kimim' diye soracak vakit bırakmadığını söylüyor ve ekliyor: "Bugünün insanı tarikata daha çok muhtaç. Çünkü sanal, yapmacık bir dünyada yaşıyoruz."

Din eğitiminin yasak olduğu yıllara tanıklık etmiş olan Işık, "Din eğitimi yasaktı. Kur'an kursları kapalı, medreseler kapatılmış... 1944'lerden bahsediyorum. 3 sınıflı eğitmen ilkokulu vardı köyümüzde. 2. Dünya Savaşı'nın bütün dünyayı kasıp kavurduğu dönemde ihtiyaç var diyerek eğitmenimizi de, köyüm imamı olan babamı da askere aldılar.

REKLAM

Köy hem öğretmensiz hem de imamsız kaldı. Bütün köylerde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kaldı. Ekinler biçilemedi, mahsuller toplanamadı. Sıtma, verem, uyuz salgını başladı.

Bizim köyümüz yine az çok kendine yeten bir köydü. Dağ köylerinde çoğu insan açlıktan öldü. Eğitmenimiz askerden gelince okula başladık. Caminin bir tarafını kilimlerle bölmüşler. Okul yapmışlar. Saat sekiz gibi okula başlıyoruz. Öğle ezanı okununca okul tatil oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Köyde yabancı olmadığında babam ezanı Arapça okurdu

"Ezanı köye bir yabancı gelmişse ben Türkçe okurdum" diyen Işık, çocukluğunda şahit olduğu Arapça ezan okuma yasağını ise şöyle anlatmıştı: "Köyde yabancı olmadığında babam ezanı Arapça okurdu. Köyde devleti temsil eden biri olursa bekçi koşarak gelip rica eder, ezanı ben Türkçe okurdum. Böyle bir ortamda okuduk. Kur'an-ı hatmettik. Babam bize dini bilgiler de verdi. Hafızlığa başlayacaktım. Babam 'Ben senin ilim öğrenmeni istiyorum. Kendi kendine hafız olursun ama ilim öğrenemezsin' dedi. 1950'de Kur'an kurslarına, Hacca izin çıktı, ezan değişti, Müslümanlar nefes almaya başladılar. O zaman babam beni arkadaşına gönderdi. Arapça öğrenmeye başladım. O zaman gece gündüz çalışmak bile zevk verirdi. Şimdi çocuk okula geliyor. Ders veriyorsun, hiç ilgilenmiyor. Çünkü aşacağı bir yasak yok."

Prof. Dr. Emin Işık kim?

1936 yılında Hatay’ın merkez ilçesine bağlı Karmanca köyünde doğdu. İlk dinî bilgilerini ve Kuran öğrenimini aynı zamanda doğduğu köyün imamı olan babası Hoca Şemsettin efendiden talim eyledi.

İlkokul'dan sonra iki yıl Antakya Kuran Kursu'nda talim okudu ve hafızlık yaptı. Orta kısmını Adana'da, lise kısmını İstanbul'da okuduğu İmam-Hatip Lisesi'nden 1960 da, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden 1964 yılında mezun oldu. Dört sene kadar İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni ve idarecilik yaptıktan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Kuran İlimleri ve Tefsir Bilim Dalı’nda Ebubekr İbnu'l-Enbarî'nin Kitabu'l-Vakfı ve'l-İbtida adlı eserinin edition critiqueini yaparak yayına hazırladı. YÖK Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Marmara Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüşen aynı kurumda önce doktor, ardından yardımcı doçent ve profesör olan Emin Işık, 15 Temmuz 2001 tarihi itibariyle emekli oldu.

Evli iki çocuk babası olan Işık'ın eserleri şunlar:

1- Celal Hoca Hayatı ve İlmi Şahsiyeti.

2- Devleti Kuran İrade.

3-Ahlak Dersleri (Ortaokul ve Liseler için ders kitabı)

4- Kuran'm Getirdiği.

5- Elmalı Tefsiri'nin sâdeleştirilmesi ve yeniden yayınlanması. Yayına hazırlanan çalışmaları (Heyet Üyesi olarak).

6- Fatiha Suresi ve Amme Cüzü Manzum Meal ve Tefsiri.

7- İman ve İbadet'le ilgili Hikmetler.

3- Dinî Mecazlar ve Semboller.

8- Aşkı Meşk Etmek (Tasavvuf Sohbetleri Dizisi 11) Timaş Yayınevi, İstanbul-2010.

HAYAT Netflix'ten RTÜK açıklaması: Türkiye bizim için önemli bir pazar

HAYAT Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılıyor