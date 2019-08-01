Hayat Fuat Sezginin hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılıyor
KÜLTÜR SANAT

Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim Merkezinde anlatılıyor

İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan ve bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarını ve hayatını doğrudan vatandaşa anlatmak amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan Dijital Gösterim Merkezinin açılısı bugün yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Fuat Sezgin
Prof. Dr. Fuat Sezgin

İslam medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacı ile bu yola ömrünü adamış Prof. Dr. Fuat Sezgin, bu alanda dünyanın en büyük otoritesi kabul ediliyor.

İslam bilimlerinin gerçek tarihini, dünya bilim tarihine katkısını ve etkisini bugün Prof. Dr. Fuat Sezgin sayesinde yeniden keşfediyoruz.

2019 Prof. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi

Bu önemli bilim adamımız için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019 Prof. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Yurt içinde ve yurt dışında bu amaçla çok sayıda etkinlik düzenlenmekte.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel çalışmalarını ve hayatını doğrudan halka anlatmak amacıyla Taksim Meydanı’nda bir Dijital Gösterim Merkezi kurdu.

Taksim Meydanı’nda ziyarete açık tutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın katkı sunduğu merkez, bugün açılıp 9 Ağustos tarihine kadar Taksim Meydanı’nda ziyarete açık tutulacak.

600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, 4 ayrı bölüm içinde İslam bilim adamlarının bulduğu cihazlar ve teknikler; videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşligine tanıtılacaktır.

İbn-i Sina, Ceziri, Farabi, Biruni gibi bilim tarihini etkileyen isimlerden örnekler ve İslam bilim tarihine kendini adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlatan videolar da burada gösterilecek.

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