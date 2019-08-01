Netflix'ten RTÜK açıklaması: Türkiye bizim için önemli bir pazar

RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisi veren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre Netflix, PuhuTv ve BluTV gibi yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor. Ayrıca bu platformlar yine RTÜK denetiminden geçecek.

Netflix, yönetmeliğe karşı ilk açıklamasını şöyle yaptı:

"İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz" denildi.

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