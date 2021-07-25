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Delta’yı aşıyla çökertiriz

Koronavirüs salgınının delta varyantıyla yeni bir sürece evrildiğine dikkat çeken İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Delta varyantı bulaşıcılığı yüksek ve yayılım gücüyle dünyadaki vaka artışlarından sorumlu. Ancak aşılanan ve aşılanmayan ülkeler karşılaştırıldığında aşılanan ülkelerdeki can kaybının belirgin şekilde atmadığını görüyoruz Bu da aşıların delta varyantına karşı önemli ölçüde koruyucu olduğunu gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Mustafa Çetiner: ​Delta’yı aşıyla çökertiriz
Hayat

Salgının başından bu yana vaka sayıları ve ölüm oranları ile tüm dünyada en ciddi kayıpları veren ülkelerin başında gelen Amerika’ya giden Çetiner, buradaki gözlemlerini Yeni Şafak’a anlattı. Amerika’da aşılamanın en yüksek olduğu eyaletin New York olduğunu belirten Çetiner, “Burada neredeyse adım başı Kovid-19 test odası ve aşı alanları var. Halkın aşıya karşı yoğun ilgi ve desteği sonucu toplum bağışıklığı yüzde 70’e ulaştı. Bu sayede eyalette sosyal hayat normale döndü” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner
Prof. Dr. Mustafa Çetiner

İKİ DOZA MASKE YOK

Bağışıklığın sağlanmasıyla New York’un salgındaymış gibi yaşamadığını kaydeden Çetiner, “Sosyal mesafe kuralına uyanı görmedim. Maske kullanımı yok denecek kadar az. Restoranlarda ve mağazalara girişte iki doz aşı olanlar için de maske şartı yok. Halk New York’ta aşıya sıcak bakarken Mississippi’de oran hala düşük. Ocak ayında günlük can kayıpları ortalama 4 -5 bin civarındayken aşılamayla birlikte bu sayı 200-300’lere kadar düştü. ABD’de yeni vakaların ve ölümlerin yüzde 90’ını da aşısız olanlar oluşturuyor. Buradan uşının hayat kurtarıcı olduğunu anlıyoruz” dedi. Prof Çetiner, aşı karşıtlığının yükseldiği bugünlerde “Bilim Bizi Kandırıyor mu?” adıyla raflarda yerini alan kitabıyla ilgili de konuştu. Prof. Çetiner, “Bazen insanlara doğrunun doğruluğunu anlatmaya çalışmak, bir yalana inandırmaktan daha zor. Bu kitapta bilimselliğin ve bilimdışılığın ayrımını anlattım. Bilim toplumu olmak için bilimden başka çıkar yol yok” diye konuştu.

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