12-17 yaş aşılanmalı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan vakalarla birlikte yüz yüze eğitime geçilemeyeceği yönündeki endişelere sosyal medya hesabından cevapladı. Selçuk, “Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah” dedi. Aşı olmanın önemine de dikkat çeken Selçuk, açıklamasında, “Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir” ifadelerine de yer verdi. Ancak uzmanlar, yüz yüze eğitime geçilmesi için aşı çalışmalarının hızlanması ve 12-17 yaşa düşürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Okullarımızı 21 Eylül’de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz” derken uzmanlar okulların açılması için 12-17 yaş arasının aşılanması gerektiğine vurgu yapıyor.

AŞI YAPTIRMAYANLAR HASTA OLUYOR

Yeni Şafak’a konuşan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, vaka sayılarının artış eğilimine girdiğine dikkat çekti. Prof. Oğuztürk, “Maske ve mesafe konusunda istikrarı devam ettiremedik. Virüs sosyal hareketlilikten beslenmekte. Bizler tedbirlere riayet etmeyerek ona bu şansı verdik gibime geliyor. Artan vaka sayılarının detayına vakıf olduğumuz zaman bir gerçekle karşılaşıyoruz o da hastalananların ezici çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan olduğudur” diye konuştu. Prof. Oğuztürk, şunları söyledi: “Kısmi veya tam kapanma tedbirleri tekrar ifade edilmekle kalmaz fiiliyatta da gündeme gelebilir. Kısıtlama kapsamında alınacak tedbirler arasında ilk sırada okulların kapanmasının olacağını düşünmemekle birlikte bu genç beyinler maalesef 1.5 yıldır yüz yüze eğitimden büyük oranda mahrum kaldılar. Bir sezon daha yüz yüze eğitim olmaması birçok sıkıntıyı da beraberinde getirecektir. Sonuç olarak aşı olmamak kapanmaya ve kısıtlamalara davetiye çıkarmaktır.”

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Hakan Oğuztürk

KESİNLİKLE AÇILMALI

Prof. Dr. Sıla Akhan da, “Vakalar yükselmeye başladı ve bundan sonra inmez. Belli ki virüs bir yol buldu ve ilerliyor. Buna izin vermememiz gerekiyor” derken, eğitim konusunda “Okulların kesinlikle açılması gerekiyor” diye konuştu. Prof. Akhan, “Bunun için çocukların aşılanmasına mutlaka ağustos ayında başlanması gerekiyor. Çünkü 12-17 yaş için de zaten onay var aşılar için. Çocukların aşılanmasını sağlamamız lazım ki okulları açalım. Okullar bir dönem daha artık açılmazsa gerçekten bunun altından kalkamayacak duruma geleceğiz. Bununla ilgili önemler alınması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sıla Akhan

KIŞ DAHA ZORLU GEÇEBİLİR

“Aşısız kişinin kalmaması gerekiyor” diyen Prof. Akhan, aşı olmayanlara “Ortamda virüs yükü çok yüksek. Aşılı aşısız dengesini bulmamız gerekiyor aşılıların lehine dönmesi gerekiyor” diye seslendi. Yazın ortasında 4’üncü dalgayı yaşarsak kışın daha çok sıkıntı çekeceğimizi belirten Prof. Akhan, “Bu aşılar değişecek varyantlara göre yeni aşılar olacağız belki ama şu anda 4’üncü dalga için çok erken bir dönem. Sıkıldık ama bu gidişatı şu anda durdurmazsak kışa daha fazla sıkışacağız” dedi.

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