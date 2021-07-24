Koronavirüs Türkiyenin 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 12 bini geçti
TÜRKİYE

Türkiye'nin 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 12 bini geçti

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 24 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 24 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 24 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: İşte vaka ve ölü sayıları...
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 12 bin 381 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayılarındaki artış devam ediyor"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.

Türkiye'nin 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte

Abone Ol Google News
Sıcaklar bunu da yaptırdı

Sıcaklar bunu da yaptırdı

​Ağaçtaki dört bin salkımı çöp poşetleriyle kapladı.
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
Vaka sayısı12 bini geçti

​Son yirmi dört saatin koronavirüs bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye mesajı:
Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı.

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.

​MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması.
Baraj gölünde facia!

Baraj gölünde facia!

​Üçüncü kardeşten de acı haber geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.