Koronavirüs Türkiyenin 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı yükselişte
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 23 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükselişte
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 60 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 11 bin 94 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı
KORONAVİRÜS
Aşı kampanyasında 65 milyon doz aşıldı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 562 bin 363 aşı uygulandı.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 266 bin 550'si birinci doz, 22 milyon 57 bin 339'u ikinci doz, 3 milyon 726 bin 315'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 50 bin 204'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.

16 Temmuz aşı ve vaka haritası.
16 Temmuz aşı ve vaka haritası.

Türkiye'nin 22 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bine dayandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 22 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bine dayandı

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