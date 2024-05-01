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Hayat

QNB koleksiyonu kültürel bellek

QNB Finansbank, koleksiyonunda bulunan eserlerden derlediği sergiyi ziyarete açtı.

04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:54 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kristal Kule’deki sergi, bankanın kuruluşundan bugüne oluşturduğu koleksiyondan 67 eseri sanatseverlerle buluşturdu. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, ülkemizin önde gelen 46 sanatçısının eserleri yer aldı. Sanatçılara saygı duruşu niteliğindeki serginin küratörlüğünü Haldun Dostoğlu üstlenirken, sergileme üniteleri mimar Yeşim Bakırküre tarafından tasarlandı. Sergi sanatçılarından başlıcaları şöyle: Murat Akagündüz, Erol Akyavaş, Özdemir Altan, Abidin Dino, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Nuri İyem, Komet, Murat Morova, Seçkin Pirim, Güngör Taner, Ömer Uluç.

ON SANATÇI MONOGRAFİSİ VAR

Açılış konuşmasını yapan Tan, “Tüm eserlerimizin yer aldığı seçkiyi ikiye ayırmak gerek. 2006 yılından 2015 yılına kadar Çağdaş ve klasik Türk sanatçılarından oluşan eserleri bünyemize kattık. 2015 yılından itibaren ise Kristal Kule binamızla bütünleşen bir koleksiyonumuz oluştu. Bugün burada 46 sanatçımızın 67 eseri sanatseverlerimizin beğenisine sunuldu. Bu eserler QNB Finansbank’ın tüm eserlerinin yalnızca bir kısmından sizlerle buluşturduklarımız” diye konuştu. Küratör Dostoğlu ise koleksiyonlar sayesinde kültürün gelecek nesillere aktarıldığına işaret ederek, “QNB Finansbank’ın 2007’den beri yayınladığı 10 sanatçı monografisi var. Bu da kültürel bir bellek oluşturdu” dedi. Birbirinden özel eserlerin yer aldığı sergi, 29 Haziran’a kadar Kristal Kule’de görülebilecek.



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