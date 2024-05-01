QNB koleksiyonu kültürel bellek

Açılış konuşmasını yapan Tan, “Tüm eserlerimizin yer aldığı seçkiyi ikiye ayırmak gerek. 2006 yılından 2015 yılına kadar Çağdaş ve klasik Türk sanatçılarından oluşan eserleri bünyemize kattık. 2015 yılından itibaren ise Kristal Kule binamızla bütünleşen bir koleksiyonumuz oluştu. Bugün burada 46 sanatçımızın 67 eseri sanatseverlerimizin beğenisine sunuldu. Bu eserler QNB Finansbank’ın tüm eserlerinin yalnızca bir kısmından sizlerle buluşturduklarımız” diye konuştu. Küratör Dostoğlu ise koleksiyonlar sayesinde kültürün gelecek nesillere aktarıldığına işaret ederek, “QNB Finansbank’ın 2007’den beri yayınladığı 10 sanatçı monografisi var. Bu da kültürel bir bellek oluşturdu” dedi. Birbirinden özel eserlerin yer aldığı sergi, 29 Haziran’a kadar Kristal Kule’de görülebilecek.