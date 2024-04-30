“Yıldızlı Düşler”in geliri Gazze’ye

Sergide Nur Karaarslan, Emin Bilir, Ahmet Hamo, Şeyda Bal, Eyyüp Sağlam, Meryem Döğer, Serkan Aydın, Ömer Faruk Kahraman, Osman Boyacı, Yunus Tuğ, Burak Al, Enes Tekeşin, Hüsnü Ertaşlar ve Samet Karagöz'ün fotoğrafları üzerine yapılmış 21 illüstrasyon yer aldı. Sevim, gelirin Gazze ile Doğu Türkistan’daki çocuklar için bağışlanacağını vurgulayarak, "Serginin ortak noktası iyilik. İçinde bulunduğumuz dönemde herkesin gücü nispetinde bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Ben de sanatçı olarak resimle kendimi ifade ediyorum ve hayra çevirmek istedim bunu. O yüzden böyle bir sergi yapmak istedik” dedi.