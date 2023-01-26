Rahmet ve bereket gecesi: Regaip Kandili mübarek olsun

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol “üç ayların” başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul ediliyor. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise “bol sevap, mükafat, faziletli amel” anlamlarında kullanılıyor.

YAKINLARINIZI ARAMAYI UNUTMAYIN

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip Gecesi’nin idrak edildiğini söyledi. Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi. Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, “Bu gecede Kur’an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz.” ifadesini kullandı. Diyanet, Regaip Kandili dolayısıyla bugün selatin camilerde kandil programları düzenleyecek. Youtube ve televizyon ekranlarından da bu programlar yayınlanacak. Müslümanlar, Miraç Kandili’ni 17 Şubat, Berat Kandili’ni 6 Mart’ta idrak edecek. Ramazan ise 23 Mart’ta başlayacak.

Kandili Şivlilik ile kutluyorlar

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya’da, üç ayların başlangıcı yüzyıllardır “şivlilik” geleneğiyle kutlanıyor. Üç ayların başlaması ve Regaip Kandili’ni kutlamak amacıyla çocuklar her yıl kandil sabahı erken saatlerde gruplar halinde şekerleme toplamak için sokakları dolduruyor. Şivlilik kutlamaları, Regaip Kandili’nden önceki gece başlıyor. Akşam namazından sonra anne ve babalarıyla sokaklara çıkan çocuklar, “fener alayı”nda büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanıyor. Burada toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Çocuklar, Regaip Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor. Her aile bütçesine göre öncede marketlerden aldığı, şeker, gofret, çikolata ve kuru yemişleri, hep bir ağızdan “şivlilik” diyerek zillerini çalan çocuklara ikram ediyor. Gruplar halinde ev ve dükkanları gezen çocuklar, taşıdıkları poşetleri doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yıllardır süregelen şivlilik geleneğini yaşatmak adına biz de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şivliliğin bu yıl ara tatile denk gelmesiyle şivliliği bir karne hediyesine dönüştürdük. Anasınıfı, ilköğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 200 bin çocuğumuza şivlilik kutularını hediye ettik.” dedi.



