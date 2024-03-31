Ramazanın edebiyatımızdaki yeri

Kültürümüzde derin izleri olan, nerdeyse geleneksel ibadetlerimizin önemlileri arasında yer alan ramazan aynı şekilde maalesef edebiyatımıza, sinemamıza girememiş. Bu ayın ikliminden nasiplenen edebiyatımız veya sinemamız olsaydı fena mı olurdu. Bunda -bana katılın ya da katılmayınaydınlarımızın, çağdaş yazarlarımızın yabancılaşmasının etkisi olduğunu görüyorum. Sadece kültür ile değil aynı zamanda toplum ile bağları gevşek olan aydınlarımız Yunan mitolojisine bile ramazan ayından daha fazla ilgi duymuşlardır. Osmanlı divan edebiyatının saray edebiyatı olduğu iddia edilir. Bunun için de ağdalı dil gösterilir. İddianın ne kadar mesnedsiz olduğunu şundan anlamak mümkün. Günümüzde ekseriyetle edebiyatçıların kullandığı konu ve üsluptan anlayabiliriz. Halkta karşılığı olmayan garip bir anlatım, uydurukça kelimelerin özentiyle kullanıldığı bir anlayış bulursunuz. Ayrıca sadelik de bulamazsın. Üstelik metinlerin veya eserlerin seçilen konuları halkla veya halkın kültürü, inancı, değerleriyle pek örtüşmediğini veya yanından geçmediğini anlarsınız. Bu kopukluk hangi kesim veya ideolojide yazar ve şairde olursa olsun, istisnalar hariç pek fark etmiyor. Altı asırlık edebiyat bir avuç tuzu kuru insanın uğraştığı edebiyat olarak iddia edilse de durum hiç de öyle değil. Konuya Ay Vakti dergisinin 79. sayısında yer veren Alim Yıldız yazısında durumu şöyle özetliyor: Eski edebiyatımız söylenenin aksine hayatın içinde ve hayata yön veren bir edebiyattır. Bu durumu, edebî türlere baktığımızda daha da rahat görebiliriz. Bu millet dinini, inancını, Allah’ını ve peygamberini Divan edebiyatının eserlerinden öğrenmiştir. Esmâü’l-hüsnâlar, tevhid ve münacâtlarla yüce yaratıcısıyla ilgili bilgilere, siyerler, mevlidler, hilyelerle peygamberine ait malumata vâkıf olmuştur. Yine bu edebiyata ait olan kısas-ı enbiya, gazavatnâme türleriyle İslâm ve Türk tarihine ait bilgiler edinmiştir. Pendnâmelerle İslâm’ın bir mü’minden istediği ahlakî güzellikleri bir hayat tarzı haline getirmiştir. Velhasıl bu edebiyat tamamıyla hayatın içinden doğan ve halkın hayatına yön veren bir edebiyattır. Bugün din, gelenek ve kültür ile edebiyat arasında bağların güçlü olmaması sebebiyle edebiyat camiasının sorumluluğunun bir kat daha arttığını düşünmek mecburiyetindeyiz. Kelimeleri anlayamadığımız için eski eserlerle bağ kurulamadığı gibi benzer bir edebiyat ortamı da oluşturulamamaktadır. Umarız edebiyatımızın ramazan ile ilgili orucu bozulur, iftar sevincinde eserlerin ziyafetine kavuşulur.