RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

Netflix'in İstanbul'da ofis açma düşüncesinin çok yerinde olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Uslu, "Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum" dedi.