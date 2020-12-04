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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

Netflix'in İstanbul'da ofis açma düşüncesinin çok yerinde olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Uslu, "Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin' yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren güçlü bir iletişim içerisinde oldukları yerli ve yabancı kuruluşlar ile önemli mesafeler katettiklerini belirtti.

DHA
  • Uslu, Netflix'in Üst Kurul'dan lisansını almasından sonra İstanbul'da ofis açma düşüncesinin de çok yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
  • "Netflix'in Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kültüre ve coğrafyaya ev sahipliği yapan ülkemiz, barındırdığı zengin ve özgün hikayeleriyle yayıncılar için büyük bir kaynaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim. İsteğe bağlı yayın hizmeti veren ve Üst Kurulumuzdan lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer paydaşlarımızı da daha güçlü işbirliği için Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum."

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