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Gündem RTÜKten CHPli vekilin Türk ordusunu hedef aldığı yayına ceza
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RTÜK’ten CHP'li vekilin Türk ordusunu hedef aldığı yayına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri nedeniyle HaberTürk kanalına 5 kez program durdurma ve para cezası verdi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, yayındaki ifadelerle 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz' ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Türk ordusuna yönelik sözlerin kullanıldığı yayına en üst sınırdan para cezası verildi.
Türk ordusuna yönelik sözlerin kullanıldığı yayına en üst sınırdan para cezası verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in başkanlığında toplanan Üst Kurul'da, söz konusu program yayınına ilişkin İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarının hazırladığı raporu mercek altına alındı. Üst Kurul, Başarır'ın HaberTürk’te 28 Kasım tarihinde yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne?' isimli programda söylediği, "Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış, ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı olmuş" ifadelerini değerlendirdi.

"Özür beyanında bulunulmadığı tespit edildi"

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Müzakerelerde yayındaki sözlere karşı programın diğer katılımcıları olan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Daşdemir’in itiraz ederek tepkilerini sert bir şekilde dile getirmelerine rağmen, sunucunun konuklarına nazaran CHP’li Başarır’ın açıklamalarına karşı ciddi bir şekilde tepki vermediği, açık bir şekilde itiraz etmediği görüldü. Ayrıca, Başarır’ın yayın esnasında yaptığı açıklamalara ilişkin özür beyanında bulunmadığı da tespit edildi" denildi.

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi
GÜNDEM
CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

5 kez program durdurma cezası verildi

Uzman raporunda yer alan, yayındaki ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini aşağıladığı görüşünün onaylandığı, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandığı belirtildi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
OYNAT 04:41
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


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